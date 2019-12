Pista de hielo ecológico y sintético más grande del mundo abrirá este sábado en el Zócalo

El Zócalo de la Ciudad de México estrenará pista de patinaje con una tecnología innovadora y amigable con el medio ambiente que sustituirá al hielo que se usaba años atrás.

En esta temporada decembrina niños y adultos patinaran en una superficie de un material sintético especial.

La pista de patinaje ecológica de hielo sintético más grande del mundo se encuentra en pruebas para ser inaugurada el sábado 14 de diciembre en el Zócalo capitalino.

La noche de este jueves y ante la mirada de visitantes al primer cuadro de la ciudad, tres patinadores recorrían la placa de polímero de alta densidad que fue instalada en la plancha de la Plaza de la Constitución.

La empresa suiza Glice fue contratada para aplicar este material importado de Alemania, y en la página web: ecologisssima.mx los interesados pueden agendar su visita a ese espacio de recreación que en la misma se anuncia como la pista de patinaje de hielo sintético más grande del mundo.

Se ve como hielo, se siente como hielo, pero no es hielo

“Es una tecnología suiza que inventamos en Suiza se ve como hielo, se siente como hielo, se desliza como hielo, pero no es hielo, el material es polimeo de alta densidad tiene características como hielo”, dijo Hans Broder, representante de Glice en México

La pista de hielo natural que se usaba en el pasado requería para su funcionamiento 398 mil litros de agua, 330 mil kilowatts de energía eléctrica y 307 mil litros de gasolina o diésel. Estos elementos ya no se necesitan con la nueva pista de patinaje. El material innovador no consume agua, combustibles o electricidad lo que convierte la zona en una pista de patinaje ecológica que ayuda a la Ciudad de México a cuidar sus recursos naturales y no renovables.

Al no ser de hielo, en la nueva pista no se sentirá frío y no se mojarán los usuarios al caer.

Este material con tecnología de punta fue probado por un experto en patinaje. Él es Sebastián Alcántara, entrenador y jugador de la selección mexicana de hockey sobre hielo.

“Cumple perfectamente las características del hielo, no se siente ninguna diferencia un poquito más de esfuerzo, pero es algo en lo que yo si traería a mis alumnos a entrenar en algo en lo que incluso yo entrenaría”, dijo Sebastián Alcántara.

Cuatro mil metros de diversión

Señala que esta pista tendrá cuatro mil metros cuadrados de espacio para divertirse a partir del sábado.

Asimismo, menciona que por ser ecológica se ahorra agua, energía, gasolina y es cero emisiones de gases de efecto invernadero, pues se dejarán de utilizar 79.6 pipas de cinco mil litros de agua, equivalente a 398 mil litros, 330 mil kilowatts de energía y 307 mil litros de gasolina.

“La tecnología de Ecologisssima replica de manera realista el hielo real, a través de una estructura de alta densidad que reduce al mínimo el residuo que dejan los patines”, señala.

Sin embargo, garantiza “¡Patinar como si estuvieras en hielo! Experimenta esta nueva tecnología que ayuda al planeta mientras nos divertimos”.

“El objetivo es que disfrutes del patinaje de una manera respetuosa con el medio ambiente, donde la innovación es pieza clave y tu experiencia se enriquece”, añade.

Con información de Enrique Martínez y Notimex.

LLH