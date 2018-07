CDMX permite pedir divorcio un día después del matrimonio

Ahora en la Ciudad de México puede usted pedir el divorcio un día después del matrimonio, si así lo decide. La Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Código Civil con la que bastará la manifestación de una de las partes para la separación legal.

José Manuel Delgadillo, secretario de la Comisión de Procuración de Justicia de la Asamblea, explica:

Cuando hay un cónyuge que ya no desea vivir y convivir con quien había decidido casarse, se convierte en un calvario para poder obtener el divorcio, y por eso nosotros lo que hicimos fue eliminar ese requisito. Ahora lo puedes hacer al día siguiente de que hayas contraído nupcias y si quieres a la siguiente semana puedes volver a contraer nupcias con otra persona, o incluso con la misma persona”.

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó un decreto por el que se reforman los artículos 266 y 272 del Código Civil del Distrito Federal.

Se indica que:

“El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Podrá́ solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita”.

Y que:

Procede el divorcio administrativo cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, sean mayores de edad, hayan liquidado la sociedad conyugal de bienes, si están casados bajo ese régimen patrimonial, la cónyuge no esté embarazada, no tengan hijos en común o teniéndolos sean mayores de edad, y éstos no requieran alimentos o alguno de los cónyuges”.