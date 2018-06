CDMX pagó 232 mdp para obtener ISR en administración de Mancera

En diciembre de 2017, cuando Miguel Ángel Mancera era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Finanzas contrató al despacho Olivera Méndez y Asociados para obtener la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) correspondiente al año fiscal 2016. Entonces, el importe a recuperar era de mil millones de pesos.

Por tan solo cuatro días de trabajo, del 28 al 31 de diciembre, la empresa se llevó 232 millones de pesos, un 20 por ciento del total recuperado más el Impuesto de Valor Agregado (IVA).

Este contrato es similar al entregado el pasado 18 de mayo a la empresa JJ Accounting & Legal Matters, que recibió 406 millones de pesos por recuperar este impuesto.

Cuestionado sobre este contrato, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, detalló que este esquema se lleva a cabo desde el año pasado, “entonces vamos a ver, el año pasado, cómo fue organizado y cuáles son los mismos resultados”.

El jefe de Gobierno se comprometió a que en 20 días estará lista la auditoría que realiza la Contraloría de la Ciudad de México sobre estos contratos.

He decidido ejercer mi facultad de revisión y de auditoria. Esa facultad de revisión y auditoría se lleva a cabo a través de la Contraloría general. Le he pedido que en un plazo, no mayor a 20 días, genere un informe”, indicó Amieva.