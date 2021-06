CDMX no ha detectado la variante Delta de COVID-19: Secretaría de Salud capitalina

La Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México informó que hasta el momento no se ha detectado ningún caso de la cepa Delta de COVID-19 en la capital, pero el Instituto de Epidemiología lo está monitoreando.

“Están por reportar si encontraron, si es que encontraron variante Delta, todavía no tenemos ese reporte, pero se está monitoreando, y aquí lo más importante es que independientemente de las variantes lo que debemos hacer todos y seguir utilizando el cubrebocas”, dijo Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México.

En conferencia, la funcionaria explicó que todos los biológicos como Pfizer, AstraZeneca y Sputnik previenen las formas graves, muy graves y las defunciones por la variante del COVID Delta.

“Todas las (vacunas) aprobadas previenen los cuadros graves, ahora la variante Delta no es que produzca un cuadro más grave, no es esa la razón si no lo que hace es que es más contagiosa y en la medida en que es más contagiosa hay personas que tienen, hay mayor riesgo de infectarse y por lo tanto un volumen mayor de población y por lo tanto en términos de probabilidad un grupo que puede llegar al hospital”, indicó Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México.