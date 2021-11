CDMX monitorea para detectar casos de variante ómicron de covid-19

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó este sábado 27 de noviembre que hasta ahora no tienen registro de casos de la nueva variante ómicron de covid-19.

“Nosotros no tenemos documentada esta variante en la ciudad ni en el país hasta ahora, pero se monitorea, se hace la vigilancia genómica para detectar a tiempo variantes, no sólo esta, sino cualquier variante y dar seguimiento sobre todo si son variantes de preocupación, porque como ustedes saben, los virus mutan, hay variantes de interés, hay muchas variantes que no son siquiera de interés, pero esta ha sido identificada como de preocupación”, dijo López Arellano en una conferencia de prensa.

La funcionaria indicó que aún se conoce muy poco sobre la variante ómicron de coronavirus, pues su hallazgo tiene apenas unos días.

La secretaria de Salud de la CDMX destacó que por ahora se sabe que debido a su conformación genómica, es una variante catalogada de preocupación.

“Es una variante recientemente identificada, hace dos días que la OMS le puso nombre y lo que están vigilando es que tiene 30, digamos variaciones en su configuración, y estas variaciones, estas mutaciones, lo que la hacen es mucho más transmisible, tienen que documentarlo más porque son pocos casos que están en Sudáfrica, es una identificación muy reciente”, mencionó López Arellano.

La secretaria de Salud capitalina resaltó la importancia de mantener las medidas sanitarias generales, como el uso de cubrebocas, lavado constante de manos, así como evitar aglomeraciones en lugares cerrados o poco ventilados.

CDMX inicia este lunes vacunación de menores de 15 a 17 años

El Gobierno de la Ciudad de México informó este sábado 27 de noviembre que el lunes 29 de noviembre comenzará la vacunación anticovid de unos 380,000 menores entre 15 y 17 años, residentes de la capital mexicana.

En conferencia, autoridades del Gobierno capitalino indicaron que la vacunación de los adolescentes ocurrirá del 29 de noviembre al 4 de diciembre en la 16 alcaldías de la capital.

Esto en la continuación del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México y para ello se aplicará la primera dosis del biológico Pfizer-BioNTech.

Según lo programado y de acuerdo a la letra inicial del primer apellido, las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Iztacalco, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco aplicarán la vacuna en el Deportivo Villa, la Expo Santa Fe, la Escuela Nacional Preparatoria 5 y la Escuela Vocacional 7.

Mientras que las alcaldías Coyoacán, Magdalena Contreras y Tláhuac tendrán como sede el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud (Cencis) de a Secretaría de Marina.

Para las alcaldías de Azcapotzalco y Gustavo A. Madero su sede será la Arena Ciudad de México y para las alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza, la vacunación ocurrirá en la Biblioteca Vasconcelos.

En estos días, México se encuentra en la vacunación de menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades.

El director de la Agencia Digital de Innovación Pública (Adip), Eduardo Clark, indicó que uno de los requisitos para vacunarse, además de la edad, es que al ser menores “deben ir acompañados de un adulto, puede ser un tutor legal, la madre, el padre o familiar que tenga más de 18 años”.

Explicó que “si un adolescente cumple 15 años durante diciembre de 2021 puede acudir a recibir su dosis” y resaltó que solo se vacunará a personas de 15 años, o que los cumplirán este año, y hasta 17 años “y no rezagados de otros grupos de edad”.

Precisó que los jóvenes que hayan cumplido 18 años y no hayan sido inmunizados deberán acudir como rezagados cuando les toque turno a su grupo de edad.

El funcionario dijo que hasta ahora se han registrado unos 250,000 adolescentes de 15 a 17 años.

Hasta ahora la Ciudad de México, foco de la pandemia, acumula 983,222 contagios confirmados, con 3,632 casos activos y 52,504 defunciones.

