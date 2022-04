CDMX anuncia medidas para evitar incendios forestales

El Gobierno de la Ciudad de México llamó a la población a evitar incendios forestales con medidas de prevención.

“Es indispensable el apoyo de la ciudadanía para evitarlos, por eso solicitamos a la población: no realizar fogatas en los bosques, evitar las quemas agrícolas, no arrojar espejos y vidrios en los bosques porque pueden tener un efecto de lupa, no tirar basura en los bosques, y en general en la ciudad, no lanzar colillas, ni cigarros en los bosques, ante cualquier situación problemática pedimos a la ciudadanía reportarse inmediatamente al número 911”, dijo Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México.