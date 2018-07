CDMX iniciará mantenimiento de altavoces para alerta sísmica

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5, informó que mañana lunes 6 de agosto iniciarán las pruebas de sonido del sistema de altavoces de las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México.

Esto con la finalidad de comprobar y garantizar su correcto funcionamiento.

La dependencia indicó que las pruebas sonoras se harán el primer lunes de cada mes, a partir de las 12 del día y podrán ser identificadas porque los altavoces indicarán que se trata de una “prueba de audio”.

En un comunicado señalaron que tras realizar una exhaustiva revisión de los mil 481 altavoces de la Ciudad de México que no emitieron la alerta sísmica el pasado 19 de julio, 757 de ellos no funcionaron por obsolescencia y deberán ser cambiados en su totalidad, ya que tienen más de nueve años en funcionamiento.

Destacaron que el resto de los altavoces está en proceso de reparación y quedarán listos para la prueba sonora del 6 de agosto.

PIDEN MAYOR PRESUPUESTO PARA ALTAVOCES

El pasado jueves 12 de julio se informó que a 10 meses del sismo del 19 de septiembre, el 12 por ciento de los altavoces de la Ciudad de México falló al momento de emitir la alerta sísmica.

“Se envió el alertamiento, sí hubo unas cámaras a las que no llegó el sonido. Ya tenemos el diagnóstico, ahora lo que tenemos que hacer revisar, punto a punto, cada una de estas cámaras para saber qué fue lo que ocurrió. Pudieron haber sido diferentes motivos, estamos hablando de que no llegó el sonido al 12 por ciento, estamos hablando de mil 400 cámaras”, explicó Idris Rodríguez, director del C5.

Minutos después de la alerta sísmica del jueves 12 de julio, mediante redes sociales, ciudadanos se quejaron de las fallas en los altavoces.

El director del C5 se comprometió a solucionar este problema en menos de tres meses.

El Gobierno Capitalino dijo que revisará las 12 mil 354 cámaras que están conectadas a los altavoces.

“Estaremos considerando alrededor de unas dos o tres semanas hacer una prueba, sería un simulacro en el que estaremos emitiendo el sonido a través del sistema de altavoces y de la aplicación para poder constatar que ya están funcionando”, precisó.

“A pesar de las explicaciones de las autoridades, los ciudadanos están molestos. No se escuchó, me gustaría escucharla para poder salir, no importa que suene feo, para eso es, para alertarnos, revisen que suenen las alertas, los repetidores o las bocinas”, dijo Angélica Cortes, vecina de la colonia Doctores.

Idris Rodríguez aseguró que el presupuesto apenas alcanza para el mantenimiento.

La cobertura que tiene la Ciudad de México con altavoces es del 77 por ciento de todo el territorio de la Ciudad de México, obviamente si quisiéramos cubrir toda la ciudad al 100 por ciento, si necesitaríamos instalar más cámaras, más altavoces y requeríamos mayor presupuesto”, señaló el director del C5.

Con información de Susana López y Amador Narcia

JLR