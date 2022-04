CDMX inicia jornada para regularizar a los tatuadores y reducir riesgos sanitarios

Tatuadores de la Ciudad de México acudieron al módulo que instalaron las autoridades para buscar obtener su tarjeta de control sanitario y garantizar que laboran dentro de la norma y sin riesgos para los usuarios.

Este sábado se realizó la primera Jornada de Regulación Sanitaria para Artistas del Tatuaje Mexicano, con lo que se buscó fomentar el cumplimiento de los requisitos sanitarios en estudios de tatuaje, micropigmentación y perforación, organizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

La jornada se realizó en el Parque de Cultura Urbana de la Ciudad de México, ubicado en el Bosque de Chapultepec, ahí los tatuadores mexicanos y extranjeros recibieron información sobre la regulación vigente.

Entre los principales riesgos de hacerse un tatuaje en un lugar que no cumple con las normas es contraer hepatitis.

“Si no se realizan de una manera adecuada, se incrementa la posibilidad de transmisión de algunas infecciones, como serían hepatitis virales, hepatitis C, hepatitis B, inclusive VIH, todas las personas que se han realizado algún tipo de tatuaje, piercing, asegurarnos de realizar una prueba para hepatitis, en tres meses o menos se curan las personas, si no tenemos el diagnóstico, no podemos acceder a este tratamiento”, dijo Alethse de la Torre Rosas, directora de Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH.