CDMX implementará nuevos lineamientos para restaurantes al aire libre

Desde el mes de octubre del año pasado, asociaciones de vecinos denunciaron que los restauranteros, empezaron a abusar del Programa “Tu Ciudad al Aire Libre”, implementado como una ayuda del Gobierno de la Ciudad de México para reactivar la economía por la pandemia de covid-19.

El programa, que está vigente, permite que los restaurantes instalen mesas en las banquetas y en el primer carril del arroyo vehicular que no superen el 70% del aforo del local.

Vecinos de las colonias Polanco, Condesa, Roma, Centro, entre otros, denunciaron desde ese entonces que los restauranteros prácticamente se apropiaron de las calles.

“Los vecinos todos estamos muy molestos, estamos en contra de este programa, de los abusos que se han hecho al amparo de este programa, nos están quitando a nosotros el derecho de pasar porque ya no puedes pasar por tus banquetas, no puedes dormir, el ruido ha sido una cosa, o sea los vecinos de todas las colonias, si vives arriba de uno de estos restaurantes ya en la vida, no vuelves a dormir”, indicó Mayte de las Rivas, presidenta La Voz de Polanco AC.