CDMX hace lo posible por evitar cierre generalizado de negocios: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el cierre generalizado de negocios que implicaría un semáforo rojo sería muy complicado para la economía de los capitalinos, por ello, dijo, que se está haciendo todo lo posible por evitar llegar a esa situación.

Entre las estrategias implementadas se está aumentando el número de camas de hospitalización, se tiene el programa de colonias de atención prioritaria, los kioscos de salud, el aumento de pruebas y el uso de pruebas rápidas, además de la campaña para que la gente evite salir de casa y evite asistir u organizar fiestas, reuniones o posadas en esta temporada.

“Si es necesario tomar más medidas, repito, las vamos a tomar; entonces la decisión de llamar a emergencia sanitaria, alerta por COVID en la Ciudad de México tiene que ver con utilizar el cierre de todos los negocios como última instancia si no tenemos de otra, pero en este momento seguimos buscando las distintas acciones que hemos tomado, pero si la gente se sigue reuniendo en sus casas para fiestas, si están convocando a salones de fiestas, reuniones que no están permitidas en bares, como lo que vimos recientemente en una red social, de 100 personas que no usan cubrebocas, que están bailando, que están cantando, que están… pero ahí es la responsabilidad ciudadana. Y el viernes, a partir de lo que hemos visto durante toda esta semana, pues hablaremos de las medidas adicionales para la próxima”, señaló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.