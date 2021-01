CDMX enfrenta reto por falta de tanques de oxígeno para pacientes COVID-19

La Ciudad de México enfrenta un nuevo reto en el contexto de la pandemia por COVID-19: la faltan tanques de oxígeno para que pacientes se atiendan en sus casas.

El titular de la Procuraduría General del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, hizo un llamado para devolver los cilindros de oxígeno cunado ya no se estén utilizando, ya que eso puede salvar la vida de otra persona.

“Debemos de regresar los cilindros, por amor a la vida devuelvan los cilindros de oxígeno; cuando ya no los utilicen, devuélvanlos, pueden llamar a INFRA o Medigas y pueden pasar por el cilindro; aunque lo hubieses comprado, que seas solidario con los demás. Porque hay oxígeno, pero ¿cómo lo haces llegar a los que lo ocupan, a los enfermos si no tenemos los cilindros? Hay un tema muy delicado en un mercado negro que se ha venido generando en redes sociales, y abusos y fraudes en cuanto a concentradores de oxígeno y tanques de oxígeno. Hemos bajado más de 100 páginas de comercio electrónico que estaban defraudando a los consumidores, especulando, abusando en los precios, y también hemos bajado hasta ahorita 700 perfiles de Facebook y en esta semana vamos a bajar mil más”, indicó Ricardo Sheffield, titulas de Profeco.

Urgió a las personas a no caer en la trampa de comprar estos tanques en internet, pues no sirven para pacientes porque son para uso industrial, además que los precios ofertados son altos. Para quienes hayan comprado tanques medicinales reales y ya no los estén utilizando, se dijo que las empresas pagarán para que les regresen esos cilindros.

La estrategia actual del gobierno se ha enfocado en que haya capacidad hospitalaria para atender a los pacientes de COVID, para lo cual se tienen programas de atención médica en casa, que requieren oxígeno a domicilio.

“Tenemos junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social un programa de alta hospitalaria más pronta, de tal manera que puedan llevar la parte de convalecencia de la enfermedad los últimos días ya no en el hospital, sino con toda seguridad en su casa y eso requiere, en la gran mayoría de los casos, oxígeno. En el caso del IMSS, son casi 900 casos que se han ido a su casa bajo esta condición; en el caso de la Ciudad de México desde los hospitales, tanto el Citibanamex, como los hospitales de la ciudad, son cerca de mil 30 personas que han llevado este programa”, refirió Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

Sheinbaum dijo que, además, otras 200 personas han recibido atención en sus casas, sin tener que entrar a un hospital. Pero, para continuar con esta labor, es necesario el oxígeno, cuyo abasto está garantizado entre la producción nacional e importaciones desde Estados Unidos, solo falta tener los cilindros para entregarlo a los pacientes.

Actualmente, aclaró el titular del IMSS, Zoé Robledo, sólo el 38.2% de los pacientes capitalinos que lo han requerido, han podido tener oxígeno en sus casas, precisamente por la falta de estos cilindros.

El titular de la Procuraduría General del Consumidor, Ricardo Sheffield, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el secretario de Desarrollo Económico local, acompañaron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en su videoconferencia diaria.

