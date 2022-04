CDMX elimina toma de temperatura y tapete sanitizante como medidas contra COVID-19

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que quedan eliminados la toma de temperatura, el tapete sanitizante y el spray desinfectante, como medidas contra el COVID-19, a partir del lunes 25 de abril de 2022.

N+ te recomienda: ¿Cómo mejorar hábitos para perder peso tras confinamiento COVID-19?

“Por ahora lo que se retira es el tapete, que se había quedado, y que se consideró por parte de la Secretaría de Salud que no es necesario, también la toma de temperatura. Muchas veces la toma de temperatura no era muy exacta, pero sobre todo en los niveles tan bajos que está el covid se considera que la toma de temperatura no es necesaria”, afirmó la jefa de Gobierno de CDNX, Claudia Sheinbaum.