CDMX comenzará operativos en 102 rutas de transporte concesionado tras alza a tarifa

El miércoles 15 de junio de 2022, el Gobierno de la Ciudad de México comienza con los operativos de revisión del transporte público concesionado en las 102 rutas que operan en distintas zonas de la capital, una vez que también entra en vigor la nueva tarifa.

“Empiezan operativos en el transporte público para que, en efecto, se cumpla con el acuerdo que se hizo con los transportistas de que se pongan en regla, se pongan en norma y tengamos un mejor transporte público en la ciudad”, explicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Habrá verificaciones, habrá operativos y habrá sanciones para quienes no cumplan las disposiciones en las que hemos quedado… tienen que ver con que los choferes lleven el uniforme, que no haya vidrios polarizados, que tengan la licencia al corriente, en fin, una serie de puntos y si no se cumplen pues va a haber sanciones”, aseguró Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México.

Estas serán las fases de revisión

La fase 1 de las revisiones serán a partir del 15 de junio hasta el 1 de julio, que se hará en las terminales, denominadas Centros de Transferencia Modal, y bases de los “peseros”.

En la fase 2, las revisiones serán programadas ruta por ruta.

Informaron que las sanciones pueden ser desde llevarse la unidad al corralón, una suspensión del servicio temporal, pérdida de la licencia de manejo del conductor, pérdida de la concesión y, en los casos más drásticos, la pérdida de la ruta para la organización de transportistas correspondiente.

Salud del ahuehuete de Paseo de la Reforma

En otro tema, después de que en redes sociales fueron publicadas algunas fotos del ahuehuete de Paseo de la Reforma en donde se encuentra presuntamente seco ya que su follaje se está cayendo, la Jefa de Gobierno aseguró que es parte de su proceso de plantación.

“Son condiciones de la plantación… toda la información que da la Secretaría de Medio Ambiente y los expertos, es que es natural la condición en la que está y que se va a reponer. Es parte del proceso de plantación, pero nos tienen que decir los expertos”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México:

Aseguró que instruyó a la secretaria de Medio Ambiente, Marina Robles, para que pida la opinión de biólogos e ingenieros forestales, para asegurarse de que el árbol se encuentra en buen estado.

En conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre el proceso de inhabilitación y destitución del cargo de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, la jefa de Gobierno aseguró que se trata de justicia administrativa.

Detalló que como esta sanción la aplica un organismo autónomo, no hay implicaciones políticas en el caso.

Con información de Cinthya Marín

HVI