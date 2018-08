CDMX, ciudad con alta probabilidad de quedarse sin agua

La CDMX es una de las ciudades que presenta altas probabilidades de quedarse sin agua, de acuerdo con el informe mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, publicado en 2018.

Aproximadamente uno de cada cinco residentes no tiene acceso al agua todos los días.

Héctor Manuel Reyes Martínez, director de Agua Potable y Potabilización de Sacmex, comentó: “El crecimiento de la ciudad, cada vez se consume un poquito más, que aparentemente no crece, pero sí hay muchos desarrollos nuevos que se han hecho y todos se ocupan, entonces ocupan más el servicio de agua potable”.

Diana Madrid se lava las manos como puede, vive con su esposo y tres hijos en la unidad habitacional Galaxia en la Ciudad de México. Desde hace varios años, los vecinos de este conjunto habitacional sufren cortes intermitentes de agua y aseguran que, de unos meses a la fecha, el problema está peor que nunca.

Diana Madrid, dijo: “Son 40 minutos en la mañana en lavar platos, 40 minutos en la noche, y ya, el último plato que lavé se quedó con jabón, y yo me tuve que secar el jabón, porque ya no me alcanzó el agua”.

Los vecinos de la unidad habitacional tienen que cargar sus cubetas de agua cada vez que una pipa llega a abastecer las cisternas, después subirlas por las escaleras y hacer maravillas.

Bruno Barajas, quien habita un departamento de la unidad habitacional Galaxia, comentó: “Es mucho trabajo y me gustaría bañarme a la hora que yo quisiera, porque además ahorita mi mamá no puede cargar cubetas y ella nada más me pone el agua y yo llevo las cubetas”.

Bruno tiene que cargar las cubetas hasta el departamento en donde vive con su mamá, la señora Sandra, quien hace unos meses recibió un trasplante de riñón.

Hasta el día de hoy, los habitantes de esta unidad siguen sin agua. Las autoridades se han comprometido mes tras mes a darles una solución, pero nada se ha concretado.

Las autoridades resaltaron la posibilidad de cambiar la toma del edificio o de instalar pozos que puedan proveerles de agua, así como de renovar las tuberías de la Ciudad de México, ya que muchas de ellas cuentan con 50 años de vida.

Con información de Alejandra Aguayo

