CDMX agiliza vacunación contra COVID-19, otros estados continúan con desorganización

En la Ciudad de México se inició este miércoles la vacunación contra COVID-19 en la alcaldía Azcapotzalco, el proceso es cada vez más ágil y rápido, sin embargo, en otros estados, a pesar de los esfuerzos, muchas personas siguen haciendo filas desde un día antes.

“Desde las 10 está mi hija, la mamá de mi nieto y ya me mandó a traer, pero pues yo desde las cuatro estoy acá, la fila está bien larga todavía”, Teresa Martínez Gutiérrez, Habitante de la Ciudad de Oaxaca.

Teresa, de 77 años, se formó desde ayer en el módulo instalado en la Plaza de la Danza, en la ciudad de Oaxaca, al mediodía de este miércoles las vacunas ya se habían acabado en 4 de los 11 centros.

Una funcionaria del Bienestar, mediante un altavoz, invitó a la gente a retirarse, pues la noche es peligrosa, aseguró a las personas que hay suficientes vacunas para todos.

En la ciudad de Veracruz muchos decidieron quedarse en la fila para ser los primeros en ser vacunados este jueves.

“Está usted muy bien, no ni lo quiera Dios que yo me muera, gracias a Dios estoy contenta”, América Serrano Cundapí, Habitante de Suchiapa, Chiapas.

Doña América, de 106 años y originaria del municipio de Suchiapa, Chiapas, fue vacunada en Tuxtla Gutiérrez.

“Ella ya es una persona, nosotros ya la consideramos de la cuarta edad porque ya no depende de ella sola”, Yáscara Jazmín Alcázar Serrano, nieta.

Se llama Francisco Roa es licenciado en Enfermería y este miércoles fue asignado a la UAM Azcapotzalco para aplicar a los adultos mayores la vacuna para combatir el coronavirus.

“La sede está muy buena, la vacuna que estamos aplicando es la Pfizer es muy buena la aplicación, es bastante sensible y es buena la organización que hemos tenido por el momento”, aseguró el enfermero Francisco Roa.

Este miércoles comenzó la vacunación a personas de 60 años o más en Azcapotzalco con los apellidos que comienzan con las letras A y B.

“Me llamo Eloína Arena. Hoy me tocaba exactamente”, dijo entre risas la mujer.

Don Manuel llegó a vacunarse a las 10 y media de la mañana.

Con Cronómetro en mano lo acompañamos, luego de mostrar su documentación, ingresó.

Revisamos el cronómetro y Don Manuel esperó únicamente un minuto con 59 segundos y 48 centésimas, para entrar a la UAM Azcapotzalco a recibir la vacuna.

“Hasta ahorita me han dado buena atención, yo estoy agradecido porque nos van a vacunar, he tardado entre 5 o 10 minutos, ha sido muy rápido”, dijo Pablo Alcántara.

Luego de ser vacunados, y esperar media hora para descartar alguna reacción, los adultos mayores salieron y nos dijeron cómo les fue.

“Uy muy rápido como 20 minutos y salí de volada, me trataron perfectamente bien, hasta mi agua me dieron. Me Siento bien, impecable”, comentó Jorge.

“Muy bien, todo muy bien, muy organizado, muy rápido, muy agradable todo”, finalizó Eloína Arena.