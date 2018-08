CDHDF emite recomendaciones contra autoridades de procuración de justicia

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió recomendaciones para las autoridades de procuración de justicia capitalinas.

“Ésta no es la primera ocasión en la que la Comisión recomienda a las autoridades de la Ciudad de México por violación a los derechos humanos de personas pertenecientes a pueblos indígenas. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reconoce el carácter de víctimas directas a 14 personas, 12 hombres y dos mujeres pertenecientes a los pueblos Chuj, Mazateco, Ñañu, Tojolobal, Nahuatl, Mixe y Totonaco”, dijo Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la CDHDF.

“Las violaciones fueron cometidas por parte de la Procuraduría General de Justicia, la Consejería Jurídica y Servicios Legales y el Tribunal Superior de Justicia; esperamos que las autoridades reconozcan su responsabilidad y acepten esta recomendación”, indicó Juan Carlos Arjona Estévez, cuarto visitador de la CDHDF.

Estos son dos de los 14 casos que motivaron la recomendación.

Héctor Méndez García fue detenido por autoridades de la Procuraduría de Justicia capitalina el 2 de diciembre de 2012 y lleva casi seis años en prisión por un delito que su hermana asegura no cometió.

“Le pusieron tentativa de homicidio, pero no fue así, cuando llevaron a mi hermano a la delegación, no me dejaron ver, ni siquiera hablar con él y aparte no escuchaba muy bien el mazateco él, el español y hablamos puro mazateco, ni sabía ni leer ni escribir. No’más firmó todos los papeles que le dieron y pregunté ¿qué iba a pasar? y me dijeron, no nada más está de un rato como testigo y ahorita más al ratito lo suelta y se va a su casa y no es cierto, no lo soltaron”, apuntó Rosalinda Méndez García, hermana de la víctima de la recomendación 3/2018.

(CDHDF)

Vicente Salazar de la Cruz fue detenido en Iztapalapa el 3 de noviembre de 2013 y fue encarcelado por violación, delito que su hermano asegura que no cometió.

“A mí me dijo el licenciado que no había nada en su contra, que todo había salido limpio, él no era responsable de lo que lo acusaban, que le habían metido mano al expediente”, apuntó Clemente Salazar de la Cruz, hermano de la víctima de la recomendación 3/2018.

Dentro de las víctimas hay un menor de edad.

“Estamos hablando hasta de un adolescente que fue recluido en un penal adulto por simplemente no tener interprete y no poder preguntar qué edad tenía”, Nashieli Ramírez Hernández, presidenta Comisión de Derechos Humanos Ciudad de México.

Con la recomendación 3/2018, la Comisión de Derechos Humanos capitalina busca que los responsables indemnicen económicamente a las víctimas, brindar tratamiento médico y psicológico a las víctimas y a sus familiares, y que las autoridades elaboren un protocolo para la atención de personas indígenas que son parte de un proceso penal.

Con información de Francisco Santa Anna.

