CCE y López Obrador acuerdan revisar la viabilidad del nuevo aeropuerto

En el Congreso de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, en Guadalajara, Jalisco, con un apretón de mano de por medio, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos historia, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, acordaron establecer una mesa técnica tripartita en la que participen junto con el gobierno, para analizar la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El Consejo Coordinador Empresarial coincidió con el candidato de la coalición Juntos haremos historia en la necesidad de que, sin caer en imposiciones, con respeto al estado de derecho, se revisen las asignaciones de obra para corroborar que no existan indicios de corrupción en el Proyecto.

¿Qué quieres, corrupción o que no haya incertidumbre? Yo les digo, yo no quiero corrupción, cero tolerancia a la corrupción y que nadie se espante […] No podemos nosotros, en aras de una supuesta certidumbre, tolerar la corrupción […] no establezco relaciones de complicidad con nadie, no, para llegar a ser presidente, voy a ser alcahuete o cómplice de corrupción; prefiero no ser presidente, mi dignidad no tiene precio, si eso no funciona, si eso está mal, lo revisamos”, dijo el candidato.