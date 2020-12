CCE pide “Plan Marshall” para recuperación económica tras COVID-19

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que ante la magnitud de las crisis sanitaria y económica que ha provocado la pandemia de Covid-19 hace falta en México un equivalente al Plan Marshall que financió a Europa con fondos estadounidenses para recuperarse de los efectos de la Segunda Guerra Mundial.

“Yo no me quiero cambiar de país, yo creo que este es el mío y aquí es donde quiero estar, claro que hay muchas cosas que no me gustan, pero en vez de estarme quejando tengo que trabajar por ver cómo las hago que puedan ser posibles y esto no es convertirte en tapete de nadie (…) Yo digo que las sociedades que más fácil pueden dividirse es cuando siembran odio o siembran miedo y en México lamentablemente se están sembrando las dos semillas, el odio y el miedo, nosotros tenemos que ser la parte contraria”, agregó.