CCE pide al Gobierno federal sumar a empresas a acuerdo contra la inflación

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reaccionó a la firma del Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía que llevó a cabo el Gobierno federal con empresarios del sector alimentario y que se dio a conocer esta mañana en Palacio Nacional.

“Desde el sector empresarial apoyamos este programa de contención, y esperamos que poco a poco empiece a bajar, todavía veremos inflaciones altas el próximo año, no será sino hasta 2024 que se logre bajar la inflación a la meta del Banco de México de 3 más, menos, uno por ciento. Hay algunas medidas adicionales que se han platicado, como producir más fertilizantes en México para no tener que importar, producir más maíz, ahora se va a impedir que se exporte más maíz, porque también se puede producir más maíz en nuestro país, se puede extraer más gas natural, en fin, son algunos elementos de mediano y largo plazo que se irán ajustando en este acuerdo voluntario”, señaló José Medina Mora Icaza, presidente de Coparmex.

Y aseguraron que están revisando el tema del aumento salarial para el próximo año.

“Que no se le eche gasolina a la inflación, que todo vaya acorde, para que no se nos descomponga, hemos estado en las mesas para que como nunca sea levantado el salario mínimo, al sector empresarial le conviene tener salarios importantes, el consumo, pero tenemos que equilibrar para que, en estos momentos de inflación no tengamos algo que se nos desequilibre”, explicó Francisco Cervantes, presidente del CCE.

“Estamos analizando cómo hacer un aumento, además de la inflación, sin que este genere una mayor inflación que repercuta en el poder adquisitivo de los trabajadores”, destacó José Medina Mora Icaza, presidente de Coparmex.