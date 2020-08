CCE pide a alcaldes apoyo para defender venta de alimentos procesados

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, pidió a los presidentes municipales del país que les ayuden en la defensa de una serie de regulaciones que se les quiere imponer, como la venta de alimentos procesados en los pequeños comercios.

“Yo les pido que sean ustedes también una línea de defensa contra estas actitudes totalmente equivocadas que se están tomando en el país, con un solo objetivo: culpar a alguien de la cantidad de muertos que estamos teniendo en la pandemia. Definitivamente que la culpa no la tienen los productores de alimentos procesados, no la tienen los hábitos de los mexicanos, no la tenemos nadie, no son más que quimeras, no son más que varas mágicas que creen que con esa situación arreglan algo y lo único que dejan son un impacto todavía más equivocado y más terrible sobre la situación económica que estamos sufriendo”, indicó Carlos Salazar, presidente Consejo Coordinador Empresarial.