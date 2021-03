CCE lamenta falta de parlamento abierto en Reforma Eléctrica

Tras la aprobación en el Senado de la Reforma Eléctrica, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), lamentó que el Congreso no haya convocado a un parlamento abierto en donde se escucharan las opiniones de expertos y especialistas en el tema.

“Este diálogo se nos fue negado en lo que pasó en estos últimos dos días en el Senado, no se nos ha permitido exponer nuestros puntos de vista, por eso nos preocupa tanto la conclusión de esta madrugada, no nos dimos el tiempo, no nos dimos la oportunidad de debatir, no nos escuchamos, no tuvimos la facilidad de poder argumentar y contrastar las diferentes visiones que pudieran conducir a mejores decisiones de nuestro país”, dijo Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.