‘Cayetano’; Héroe se reúne con la menor que salvó de incendio en guardería ABC

Diez años después de la tragedia en la guardería ABC, que dejó un saldo de 49 niños muertos, una de las niñas sobrevivientes se dio a la tarea de buscar al hombre que le salvó la vida, Juan López Trujillo, mejor conocido como ‘Cayetano’, quien rescató a varios niños de aquel incendio incendio devastador.

Nunca pensé que por salvar a un niño ya sea héroe, no me siento héroe”, agregó

Al cumplirse una década de la tragedia, dijo que aún con esta hazaña trata de seguir adelante con su vida.

La neta me dio miedo, pero si hice buen paro, de que me acuerde saqué tres, yo sigo en la misma, pero bien a gusto, vivo bien feliz, así humilde”, dijo.

Alexia Galindo Ortiz fue la primera niña a la que ‘Cayetano’ logró poner fuera de peligro aquella tarde del 5 de junio de 2009.

Hoy, Alexia tiene 12 años y estudia la secundaria, su pasión es el canto y la actuación, pero tenía un pendiente, conocer y agradecerle al hombre que le salvó la vida.

Hace unos días, Alexia finalmente conoció a ‘Cayetano’, se reunieron para comer helados y a pasar el tiempo en un parque de diversiones de Hermosillo.

Es que hace mucho que lo estábamos buscando, pero no lo encontrábamos; me siento muy feliz porque pues estoy viva, tengo vida y le quiero agradecer todo lo que hizo, porque pues él me salvó”, exaltó la menor.