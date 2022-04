Causan destrozos en tienda por empleado que grababa a alumnas del CCH Naucalpan en el baño

Estudiantes del CCH Naucalpan realizaron una protesta y destrozaron un negocio frente al plantel en Calzada de los Remedios, donde aseguran que uno de los empleados grababa a las mujeres y hombres que usaban el baño.

La dueña del negocio destruido dijo que tambié es víctima.

“Yo también soy víctima de lo que está pasando… Incluso no hay ninguna denuncia. Yo fui a levantar mi acta y me dijeron que no procedía hasta que venga un alumno… Ahora destruyeron todo mi patrimonio”, explicó Alejandra, dueña del negocio destruido.