Causa polémica iniciativa de Martí Batres que busca que no nacidos en México puedan ser legisladores

En el Senado causó polémica una iniciativa presentada por Martí Batres de Morena, quien propone una reforma constitucional para suprimir el requisito de ser mexicano por nacimiento para poder postularse como candidato a diputado federal o senador.

Te recomendamos: AMLO envía iniciativa preferente que limita energía renovable

Se trata de modificar el artículo 55 de la Constitución para evitar discriminación, lo que está previsto en el artículo primero, argumentó el senador Batres en su exposición de motivos.

En entrevistas por separado, la iniciativa no fue bien recibida por la oposición, ni tampoco por todos sus compañeros de Morena, ante la posibilidad de que se quiera impulsar para beneficiar a alguna persona en específico y registrarla para contender este 6 de junio.

“Una iniciativa preocupante porque la Constitución no puede escribirse y menos en periodo electoral con dedicatoria para Ackerman, para Niurka, para Córdoba Montoya. No debe estarse escribiendo la Constitución de manera personal para nadie. Yo no apoyo dedicatorias personales”, declaró Germán Martínez, senador de Morena.

También fue cuestionada por Erandi Bermúdez, coordinador provisional de los senadores del PAN.

“Recordemos que si se llegara a aprobar no pudiera pasar luego-luego, inmediato, se tendría que esperar una Legislatura para que pudiera tener validez. No lo dudo, no lo dudaría que tenga destinatario, mientras no analizarlo, no podemos ver cuál es la jiribilla que trae esta iniciativa de fondo”, señaló.