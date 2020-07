Catedral de Tlalnepantla reabre sus puertas tras pandemia de COVID-19

La Catedral de Tlalnepantla reabrió sus puertas a los fieles, tras el cierre por la pandemia del coronavirus, por lo que este domingo 19 de julio de 2020 se ofició la primera misa.

Te recomendamos: Iglesias católicas en CDMX se declaran en crisis económica tras pandemia de COVID-19

Con sana distancia entre las personas, sin saludo de paz y la comunión en la mano, todos los feligreses que entraron a misa, traían cubrebocas y al momento de recibir la hostia en su mano, se hacían a un lado, brevemente.

Así fue la bienvenida de su pastor, el arzobispo de Tlalnepantla, José Antonio Fernández

El Arzobispo bendijo a las personas que seguían la celebración por internet y pidió vencer el miedo.

Hubo feligreses que no pudieron entrar a la Catedral de Tlalnepantla por considerarlas personas vulnerables al coronavirus, como los mayores de 60 años.

“Eso es bueno, pero lo malo que ahora te no la están abriendo nada más en la mañana. Dicen que una vez y en la tarde, nada más y debe ser ya parejo, no están entrando parejo la gente, nada más la gente joven, debe ser parejo, pero ¿por qué distinguen a la gente grande?, si trae su cubre bocas. Vienen a dar gracias a Dios, bendito sea Dios que ya se está componiendo esto, bendito sea Dios que ya se acabe, pero pues está mal, yo lo veo mal, que abran las iglesias está bien. Pero, pues ni modo, así es la orden que no debe entrar gente grande, ¿qué podemos hacer?”, declaró Abel, feligrés católico.