Catean y destrozan domicilios de las familias de presuntos detenidos por multihomicidio de Reynosa

Las familias de los dos jóvenes que la semana pasada fueron presentados como parte del grupo que perpetró la matanza de civiles en Reynosa el pasado 19 de junio denuncian que están siendo intimidados en las últimas horas.

En Tamaulipas, las familias de los dos jóvenes que la semana pasada fueron presentados como parte del grupo que perpetró el asesinato de civiles en Reynosa el pasado 19 de junio y quienes aseguran que sus hijos, lejos de ser parte de de un grupo criminal, habían sido secuestrados meses y días antes, denuncian que están siendo intimidados en las últimas horas.

Familiares de Alfonso Margarito Aguilar denuncian que están siendo intimidados por las autoridades de Tamaulipas, luego de que En Punto revelara este lunes que la Policía Estatal y la Fiscalía de Justicia de ese estado lo presentaron como uno de los presuntos responsables de la masacre de 15 personas en Reynosa, cuando en realidad, hace un mes, Alfonso Margarito fue secuestrado por un grupo armado que ingresó a su domicilio.

Al mediodía de este martes, Sofía denunció que agentes ministeriales, resguardados por elementos del Ejército Mexicano y la policía estatal, ingresaron a su domicilio y causaron destrozos.

“Estas personas acudieron a nuestro domicilio, hicieron esto. Quebraron el vidrio, todo, todo, lo desordenaron. Revisaron papelería. Dónde están las autoridades para que nos aclaren, nosotros hubiéramos estado aquí. Necesitamos una respuesta. No es posible que ninguna autoridad nos brinde una ayuda, por todo esto, no es posible”, reclamó Sofía.

También hubo un presunto cateo en la casa de la familia de Ramiro Licea Muñoz, otro joven que fue secuestrado hace dos meses, en plena vía pública de la ciudad de Reynosa y que también fue involucrado en los hechos violentos del pasado 19 de junio. A través de una transmisión de Facebook, un reportero de “El mañana de Reynosa” transmitió en vivo el operativo policiaco.

“Que habían entrado las autoridades, que iban los estatales, los del grupo Gopes y otras trocas blancas. Me rompieron el candado de la puerta principal de mi casa, me quebraron las chapas de mi casa para entrar en mi domicilio, mi padre tomó fotos, pusieron un papel en la reja que dice que fue cateada la casa”, dijo el padre de Ramiro.

Los agentes ministeriales pegaron en las rejas de la casa de la familia de Ramiro una orden de cateo, firmada por un juez federal, que autoriza a la Fiscalía el ingreso a los domicilios de los cuatro jóvenes que fueron presentados, el 23 de junio, por la Fiscalía de Tamaulipas, como presuntos secuestradores.

“Yo me imagino que sí porque ellos se están dando cuenta que se están esclareciendo las cosas y que mi hijo no tiene nada que ver en esto, y la verdad yo temo por la vida de mi familia y por mi hijo que está detenido, que me le vayan a hacer algo porque mi hijo ya me lo tienen en los separos del penal de Reynosa. La mía no importa”, enfatizó el padre.