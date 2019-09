Realizan audiencia de vinculación a proceso contra ‘La Bruja’ por caso Ronquillo

Previo a la audiencia de vinculación a proceso, el abogado de la familia Ronquillo, en compañía del padre de Norberto Ronquillo, habló de Elvia “N”, alias ‘La Bruja’, detenida como probable responsable del secuestro y muerte del estudiante.

Jorge Cuadra, abogado de la familia Ronquillo, informó: “Esperaremos la determinación del Juzgado y esperemos que la vinculen a proceso a esta persona. No nos notificaron, ellos no presentaron pruebas por ahora y esperemos la determinación a favor del asunto de Norberto. No me quisiera adelantar por qué hay cuestiones que se resolverán dentro de la audiencia de vinculación a proceso, es en donde se determina si hay una probable responsabilidad de esta persona en la comisión de este delito”.

La audiencia es privada.

Califican de legal detención de ‘La Bruja’ por caso Ronquillo

Un juez de control calificó como legal la detención de Elvia quien participó en el secuestro y homicidio del estudiante Norberto Ronquillo, cuyo cuerpo fue encontrado seis días después de que fue secuestrado al salir de la Universidad del Pedregal, ubicada al sur de la Ciudad de México, en junio pasado.

Elvia fue detenida este sábado en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, en el estado de Oaxaca.

Luego de ser trasladada a la Ciudad de México, este domingo fue presentada ante un juez de control.

Durante la audiencia, que fue privada, el Ministerio Público formuló la imputación contra la detenida según explicó el abogado de la víctima

“Se decretó que la detención de esta persona fue realizada de manera legal y conforme a derecho, se le hizo saber a la persona la imputación que se le hace, de qué se le acusa y las pruebas que se tenían en su contra, que son bastante contundentes y que vinculan a esta persona con el secuestro”, declaró Jorge Cuadra, el abogado de Norberto Ronquillo.

El abogado explicó que el Ministerio Público acusó a Elvia, no solo de participar en la planeación del secuestro, sino que incluso fue ella la que prestó su casa para que se utilizara como casa de seguridad, para que ahí llevarán a Norberto Ronquillo.

Se informó que durante la audiencia, el Ministerio Público presentó como pruebas, los textos de un grupo de WhatsApp que los secuestradores crearon, en el que todos los implicados estaban en comunicación dándose órdenes, cruzando información y publicando fotografías de la víctima.

En los mensajes de texto, según se informó, los implicados se hacían recomendaciones y se dan detalles del momento en el que Elvia ordena que a la víctima se le suministre un anestésico, un medicamento para mantenerlo sedado durante su cautiverio.

“Hay intervención de telecomunicaciones, donde se hace ver que esta persona, junto con los otros imputados se ponen en contacto y hace mención de una sustancia que podían inyectarle, que es la que hace que se duerme”, continuó el litigante.

El abogado dijo que la acusada no hizo uso de la palabra, pero solicitó el derecho al plazo constitucional de 144 horas para que su defensa presente pruebas a su favor, por lo que audiencia complementaria se realizará el próximo viernes 27 de septiembre.

