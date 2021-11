Caso Octavio Ocaña: Carpeta de investigación por muerte del actor seguirá abierta para que familia consulte peritajes

El fin de semana causó conmoción la muerte del joven actor Octavio Ocaña, protagonista de la serie de comedia Vecinos, de Televisa.

La Fiscalía del Estado de México sostiene que el joven murió por un disparo que se dio él mismo tras chocar su camioneta en medio de una persecución policiaca en Atizapán, Estado de México; la familia desestima la versión de las autoridades.

Desde anoche y hasta las primeras horas de este lunes, cientos de personas abarrotaron las entradas a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en espera del cuerpo del actor Octavio Ocaña, quien diera vida por más de una década a “Benito Rivers” en la serie “Vecinos”.

Ocaña, de 22 años de edad, murió la tarde del viernes después de impactar su camioneta con una barda de la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de Prados Iztacala, en Atizapán; según la Fiscalía mexiquense, el actor y dos acompañantes más ignoraron la orden de detenerse cuando circulaban por calles del municipio de Cuautitlán Izcalli, por lo que comenzó una persecución policial. Los policías declararon que dieron la orden porque el vehículo era conducido “de manera errática”.

En videos de cámaras de seguridad se observa una patrulla siguiendo la camioneta en un recorrido de al menos 5 kilómetros.

“Comenzó él primero aquí uno, dos, tres, cuatro y cinco, cinco carros que los golpeó cuando iba ingresar a la pista, lo venía siguiendo la patrulla. Sí, venían a velocidad alta los dos, la policía y el carro de Benito; pasaron ya con las armas de fuera el copiloto de la patrulla”, dijo un testigo de la zona.

Uno de los policías que participó en la persecución declaró ante el Ministerio Público haber realizado un disparo a la camioneta, a la altura de la llanta trasera derecha, para detener su marcha.

En otros videos que circularon en redes sociales se distingue que tras el impacto del vehículo, Ocaña aún estaba con vida, mientras los policías municipales tenían detenidos a sus acompañantes.

La Fiscalía informó que dichas personas declararon ser sus amigos desde hace años y que habían estado consumiendo alcohol, que uno de ellos declaró que durante la persecución, Ocaña sacó una pistola de la guantera de la camioneta.

En una tarjeta informativa, la Fiscalía mexiquense puntualizó que a consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio disparó a sí mismo un arma de fuego calibre .380 que tenía empuñada en la mano derecha “a corta distancia” y cuyo casquillo se encontró dentro del auto. Que uno de los policías municipales que los perseguían le retiró el arma al conductor “por protocolo”; que la lesión de bala en la cabeza le provocó la muerte durante el traslado al hospital y que tanto los testigos como los policías municipales que intentaron detener la unidad, dijeron que no hubo intercambio de disparos.

Justicia para Octavio Ocaña

La muerte de Octavio provocó reacciones entre sus compañeros actores, en redes sociales y entre decenas de personas que este lunes, entre porras y reclamos de justicia, acompañaron su cuerpo hasta el cementerio donde fue sepultado este lunes al mediodía, un sepelio donde estuvieron sus padres, hermanas y su pareja.

El padre del actor sostuvo que en buscará esclarecer la muerte de su hijo ya que, dijo, los policías no le brindaron los primeros auxilios y que en la versión de las autoridades mexiquenses hay inconsistencias.

“Se están hablando cosas que no se deben de hablar, cosas que no guardan el luto. Mi hijo no estaba idiota para cometer esas cosas, es ilógico todo lo que están diciendo de él; no me lo querían entregar; querían que yo lo dejara allá para que le hicieran dos o tres autopsias más yo lo quería cremar y me dijeron que no lo podía cremar me lo impidieron, obviamente estoy muy molesto con eso, pero eso ya viene con calma, yo me voy a mover como no se imaginan y los que le hicieron esto a mi hijo lo van a pagar pero lo van a pagar cómo no tienen ustedes una idea”, dijo Octavio Augusto Pérez Alvarado, padre de Octavio Ocaña.

La Fiscalía del Estado de México confirmó a En Punto que la carpeta por este caso seguirá abierta únicamente para que la familia del actor pueda tener acceso a los peritajes e investigaciones. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició una queja de oficio por la violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal de Octavio Ocaña.

Con información de Bogdán Castillo, Arturo Sierra y Televisa Tabasco.

LLH