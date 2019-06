Caso NXIVM: Estas fueron las evidencias en el juicio de Keith Raniere

Seis semanas duró el juicio contra Keith Raniere, líder de la secta sexual “NXIVM“, quien fue declarado culpable de siete delitos criminales, testimonios de las víctimas, audios y cartas formaron parte de la evidencia.

Gran parte del material que contiene esta nota es parte de la evidencia presentada en la Corte Federal de Brooklyn durante el juicio del gobierno de los Estados Unidos en contra de Keith Raniere.

Keith Raniere, un hombre declarado culpable de crimen organizado, tráfico sexual, trabajo forzado, fraude, extorsión, explotación de menores, robo de identidad y pornografía infantil podría pasar el resto de sus días en prisión.}

“NXVIM” es una exitosa empresa creada y arruinada por él y éste es el relato de una serie de historias entrelazadas que quedaron en evidencia en un juicio sin precedente en los Estados Unidos.

Fueron seis semanas de litigio, una decena de mexicanos involucrados con la organización y el acusado y su hombre más cercano : Emiliano Salinas Occeli, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Por mis años de experiencia le puedo decir que Keith no acerca a nadie como lo hizo con Emiliano, especialmente, que no esté al tanto de todo. Creo que lo que pasa en Estados Unidos es muy similar a lo que está pasando en México, creo que Emiliano Salinas es el Keith Raniere de México. Él maneja eso igual que como Keith manejaba esp/NXIVM en Estados Unidos”, dijo Toni Natalie, ex pareja de Keith Raniere.

Otros nombres que destacan son el de Rosa Laura Junco, hija del dueño del periódico Reforma Alejandro Junco, con el mayor número de menciones, a quien se refieren como una de las maestras del grupo secreto de “esclavas sexuales” llamado “D-O-S”. Como la propietaria de la casa en la que se hacían las ceremonias de marcaje, como la encargada de resguardar el material comprometedor de los miembros de la secta y como una mujer capaz de ofrecer a su pequeña hija como esclava sexual a Raniere.

Ésta es la evidencia GX -1325 un correo que se lee textual: “Estoy 100 por ciento clara de que tú eres lo que quiero para mi hija, y obvio para mí”.

Lo firma: RL

Jack Levy, empresario con una veintena de menciones, es referido como quien todavía opera algunas empresas de “NXIVM” en México, con una cercana relación a Keith Raniere, dueño de la casa en la que el líder de “NXVIM” vivió en Puerto Vallarta prófugo de la justicia y donde se planeaba una orgía de reconciliación, precisamente el día de su detención.

El apellido Garza, aludido en 53 ocasiones se refiere a las hermanas de ese apellido, quienes acompañaban en su fuga a Raniere, pero sobre todo a una: Loreta, como la creadora del “Buddie System” que servía para el enrolamiento del grupo de esclavas sexuales.

De Alejandro Betancourt, socio de Salinas en la filial de México, miembro también del consejo y personaje muy cercano a Raniere, se habla 36 veces.

De esa forma, en 22 de los 25 días de audiencia, al menos un mexicano fue mencionado; Emiliano Salinas quien fuera el licenciatario de la empresa en México hasta abril del año pasado y miembro de Consejo ejecutivo, fue referido en 11 de ellos. En la versión taquigráfica de juicio se cuenta el nombre Emiliano en 84 ocasiones y el apellido Salinas en 42.

Emiliano Salinas Occeli conoció a Raniere durante su estancia en Harvard, su fascinación por el sistema de superación personal encaminada al éxito y su visible admiración por él lo llevaron a comprar la licencia de los cursos ESP para México, en sociedad con Alejandro Betancourt. Rápidamente ambos llegaron a tener una importante jerarquía en la organización y lograron enrolarar a cientos de personas en varias ciudades, con un factor en común: todos formaban parte de la alta sociedad.

En la audiencia del 13 de mayo, la testigo bajo juramento Lauren Salzman quien también fue parte del Consejo y socia de la empresa, habló del traslado de mucho dinero en efectivo de México a Albany, ciudad sede de “NXVIM”, y es cuestionada por la fiscal:

¿Los programas NXVIM en México se adaptaban a un tipo específico de personas?

Parte de la respuesta es:

“Eran conocidos por atender a personas muy ricas, mucho más que en cualquier otro centro”.

Emiliano vestía de verde, color que correspondía a su rango. El tercero en importancia solo debajo de Raniere y su socia.

En comunicados emitidos por Salinas tras los escándalos de su mentor. Se asegura que entre la matriz en Estados Unidos y México no había relación, sin embargo en el 2009 tanto él como su socio se convirtieron en parte del Consejo Ejecutivo de la empresa a nivel global.

Nxivm Estados Unidos y Nxivm México como separación es una tontería. No hay separación. Es lo mismo. Estas cosas no se pueden separar. ¡Estábamos todos juntos!, los estadounidenses, los mexicanos… O sea, íbamos a intensivos juntos, íbamos de vacaciones juntos, todos somos la m… Era la misma unidad. Separación, no existe ninguna. Bueno, pues hacen otra empresa en México ¿y resulta que es aparte? ¡no! Mamadas. Es lo mismo. Todo es lo mismo. Hay un… Hay un solo paraguas que es NXIVM hay un montón de programas de estudio y empresas y cosas que suceden ahí dentro y todos estábamos metidos en eso juntos. Pues yo entiendo que ahorita hay un intento de separar a México de Estados Unidos; no hay ninguna separación. No tiene sentido. ¡todos los de dentro lo saben!”, señaló Mark Vicente, ex directivo de “NXVIM”.

Los delitos de robo de identidad, fraude y extorsión empezaron a ser comprobados por la fiscalía en la audiencia del 14 de mayo: El grupo más cercano a Raniere operó una red en la que robaron información financiera y personal de clientes y detractores de “NXVIM” por medio de los cuales extorsionaron con cientos de correos electrónicos, presentados como evidencia ,a quienes pretendían hablar mal de la organización o revelar los secretos de ésta.

El gobierno de los Estados Unidos acusó, ese día, a Salinas Occelli de ser co-conspirador en esos delitos.

En la pagina 930, se lee:

“Una de las cuentas de correo electrónico aparentemente fue creada por Emiliano Salinas, que el gobierno alega que es co-conspirador”.

Para estos delitos se presentan evidencias de decenas cartas amenazantes y demandas interpuestas a detractores, algunas de ellas por la defensa en México de Salinas y Betancourt.

Alguien muy dentro de la organización me dijo que Keith y Emiliano habían creado estos cargos falsos en mi contra y que habían usado una cuenta de correo electrónico donde se enviaban e-mails de un lado a otro y lo hicieron de modo tal que los e-mails no se pudieran rastrear, o eso creen ellos, y crearon cargos falsos, no sé cuáles son, en mi contra, posiblemente de allanamiento informático, no sé, y encontraron un juez que imputara los cargos para que en cuanto yo aterrizara en méxico, tenían cosas horribles planeadas para mí”, dijo Toni Natali, ex pareja de Keith Raniere. Porque el nombre de Alex Betancourt está en la carta y Emiliano Salinas es copropietario de ‘NXIVM’ México. Y también te voy a decir esto: Esas cartas se las mandaron a todos los que participamos en la entrevista con el New York Times, sin faltar el reportero, Barry Meier. Tal parece que todos somos extorsionistas, y es tan ridículo y tan criminal, que rebasa lo corrupto, en mi opinión, que hayan encontrado a un solo procurador general estatal que participara en esto. Y ojalá que alguien en México oiga esta entrevista y decida apoyarme para que se retracten de esas acusaciones para que yo pueda regresar al hermoso país de usted”, dijo Katherine Oxenberg.

Esta demanda fechada en agosto del 2017, fue interpuesta en contra del ex coach de ESP Antonio Zarattini, por los mexicanos. Lo acusan de haberlos extorsionado por dos millones de dolares para no revelar los secretos de la empresa. Zaratinni había sido el primer mexicano en denunciar malas prácticas.

Fue desechada inmediatamente por falta de pruebas.

Pero para “NXVIM” el tema de la extorsión, va mucho más allá: La entrega de material comprometedor como un acto voluntario de lealtad a quienes formaban parte de la alta esfera de ésta, se convirtió en una manera de cometer este delito. A esto le llamaban colateral.

El 20 de mayo, en la Corte, se comprobó la existencia de un correo electrónico enviado por una mujer exigiendo que le regresaran su colateral. Emiliano Salinas, recibió el correo.

En audios inéditos de Keith Raniere y mujeres, muchas mexicanas, se escucha cuando se está ideando “D-O-S”, las voces, reconocidas en el juicio , corresponden a Raniere y por lo menos a dos mujeres mexicanas: Loreta Garza y Daniela Padilla.

Los audios fueron presentados el 21 de mayo, día en el que se evidenció que Emiliano Salinas, Alejandro Betancourt y todos los mexicanos de alto nivel, sabían de la creación y operación del nuevo grupo de esclavas y sus ceremonia de marcaje.

Como lo evidencia también esta llamada telefónica entre Salinas y un ex miembro mexicano grabada en verano del 2017, por lo menos 7 meses antes de la renuncia de Emiliano a la organización y antes de la emisión de un comunicado en el que negaba su conocimiento de las prácticas de la secta.

En el resto del juicio se presentaron como testigos víctimas de Keith Raniere, por lo menos dos de ellas quedaron embarazadas de él siendo menores de edad. Las dos, son mexicanas. El cien por ciento de ellas se refirió a Emiliano Salinas y el resto de los mexicanos involucrados como personas cercanas a Ranieri que conocían, avalaban y en algunos casos, formaban parte de la operación y secretos de la organización. Ninguno de ellos enfrenta aún cargos penales.

Con información de Danielle Dithurbide

