Vinculan a proceso a ‘La Bruja’, implicada en secuestro de Norberto Ronquillo

Un juez de Control en la Ciudad de México vinculó a proceso a Elvia “N”, alias “La Bruja” detenida el fin de semana pasado en Santa Rosa de Lima, municipio oaxaqueño de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, relacionada con el secuestro y homicidio del estudiante universitario Norberto Ronquillo.

Al continuar con la audiencia inicial, el juzgador reafirmó que la mujer deberá permanecer en prisión en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, y fijo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación en contra de la imputada por el delito de secuestro agravado.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) estableció que la mujer participó en la intercepción de la víctima y proporcionó su domicilio como casa de seguridad, donde ordenó a otro de sus cómplices que inyectara un anestésico al estudiante para mantenerlo inconsciente.

Elvia “N”, alias “La Bruja”, es una de los cinco detenidos por este caso, ocurrido en junio pasado, cuando el estudiante de la Universidad del Pedregal fue secuestrado al salir del plantel, y a pesar de que se pagó por liberarlo fue encontrado muerto en Xochimilco.

Previo a la audiencia de vinculación a proceso, el abogado de la familia Ronquillo, en compañía del padre de Norberto Ronquillo, habló de Elvia “N”, alias “La Bruja”, detenida como probable responsable del secuestro y muerte del estudiante.

“Esperaremos la determinación del Juzgado y esperemos que la vinculen a proceso a esta persona. No nos notificaron, ellos no presentaron pruebas por ahora y esperemos la determinación a favor del asunto de Norberto. No me quisiera adelantar por qué hay cuestiones que se resolverán dentro de la audiencia de vinculación a proceso, es en donde se determina si hay una probable responsabilidad de esta persona en la comisión de este delito”, señaló Jorge Cuadra, abogado de la familia Ronquillo.

Con información de Notimex.

