Madre de Norberto Ronquillo descarta deuda como móvil del secuestro de su hijo

Norelia Hernández, madre Norberto Ronquillo, quien fue secuestrado y asesinado, señaló que no hay ninguna investigación para detectar una supuesta deuda de su hijo y dijo que el joven vivía sin lujos.

Te recomendamos: Tras el asesinato de Norberto Ronquillo, desaparece otro joven en CDMX

Me acaba de recibir el licenciado Omar García Harfuch. Vine precisamente a eso porque en lo que nosotros habíamos visto, no había nada, dicen que hasta se está haciendo una investigación, que se está investigando esa deuda, que está en una parte de la Procuraduría especial para investigar eso y yo quería que me lo comentaran de frente; pues me dice así de frente el licenciado que no hay ninguna línea de investigación, si, uno de los secuestradores hizo ese comentario, pero pues él tendrá que demostrarlo, pero hasta este momento no hay en lo más mínimo es la palabra de un secuestrador. No sé porque lo hizo”, indicó Norelia Hernández, madre de Norberto.

La madre de familia acudió a la Policía de Investigación y comentó que Norberto no era un joven que manejara grandes cantidades de dinero.

Norelia Hernández estará pendiente de los procesos contra los presuntos secuestradores de Norberto, 22 de julio de 2019 (Twitter, @Notimex, archivo)

Él no se compró en los últimos meses ni un par de tenis. Era un niño que su ropa le duraba años porque era muy cuidadoso, nunca vimos ni siquiera en esa parte que estuviera gastando o mal gastando no sé de dónde lo sacaron ellos o si solo fue poner un pretexto que verás se me hace pues injusto porque la vida de alguien no se puede arrebatar”, mencionó Norelia Hernández, madre de Norberto.

Norelia Hernández dijo estar tranquila

Dijo que está tranquila y no quiere guardar rencor en su corazón y señaló que ya se reunió con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

El perdón no es para ellos, es para mí. Por qué lo hicieron no sé ojalá algún día encuentren a dios como lo encontré yo y mi virgencita que no me deja. Un poquito más de tranquila al saber que esas personas no van a estar en la calle haciendo más daño”, comentó Norelia Hernández, madre de Norberto.

Pidió a las víctimas de secuestros exigir justicia y dijo que permanecerá en la Ciudad y estará pendiente de los procesos contra los presuntos secuestradores de Norberto.

Con información de Arturo Sierra

AAS