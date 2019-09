Caso de Mario Villanueva está en manos del Poder Judicial: Olga Sánchez

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la excarcelación del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, está en manos del Poder Judicial, pero considera que se cumplen con los requisitos de ley para que obtenga la prisión domiciliaria.

Tras participar en el megasimulacro realizado en la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero informó que se reunió con empresarios y legisladores para analizar la posible reforma a la ley en materia de etiquetado en alimentos y bebidas.

Sobre la aprobación, en comisiones, de las leyes secundarias de la reforma educativa, la Secretaria de Gobernación rechazó que se haya perdido la rectoría del Estado en materia educativa.

No hay esta intervención de parte de la CNTE, esto es una rectoría del Estado, se conserva la rectoría del Estado, es una visión distinta del sistema educativo y muchos no la comparten, muchos diputados, muchos senadores no comparten esta visión, pero finalmente es una distinta concepción del sistema educativo en nuestro país y es lo que se está proponiendo”, destacó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.