Juicio del caso Lesvy se aplaza para el 4 de octubre por ausencia de testigo

El juez principal del Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, Juan Pérez Soto, decretó un receso hasta el viernes 4 de octubre para continuar el desahogo de pruebas del imputado Jorge Luis “N”, acusado del presunto feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio.

Ello luego de que Teresa Incháustegui Romero, exdirectora del Instituto de las Mujeres capitalino, y última testigo de la defensa de Jorge Luis, no acudió a la audiencia de este día.

Por ello la defensa pidió un citatorio judicial para que la exfuncionaria en la administración de Miguel Ángel Mancera acuda a declarar.

A la audiencia de juicio oral asistieron seis testigos, entre ellos los papás de Jorge Luis y una exnovia, mientras que dos testigos más se desistieron.

El juez citó a la próxima audiencia el viernes 4 de octubre, fecha en que se podría dar el fallo para saber si Jorge Luis es o no culpable del feminicidio de Lesvy Berlín.

La presencia de Incháustegui Romero es importante para la defensa de Jorge Luis, porque es para conocer si existía alguna denuncia de Lesvy por violencia.

Sin embargo, para asesoría legal de Lesvy, el tema importante en el juicio oral es el de las adicciones de Jorge Luis, porque considera que son un indicador de violencia.

En tanto, integrantes de colectivos feministas reprocharon que se haya cambiado la Sala 1, la más amplia, por una pequeña, la 21, que impidió el ingreso al público a pesar de ser un tema que ha generado muchas expectativas.

Araceli Osorio, madre de Lesvy, pidió al juez que la audiencia del 4 de octubre se lleve a cabo en la Sala 1, a efecto que haya espacio para que ingresen público y representantes de los medios de comunicación.

Foto: Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín. (Armando Monroy / Cuartoscuro.com)

Mi Hijo Me Dijo Que Lesvy Murió La Noche Del 3 Mayo: Mamá De Acusado

“Mi hijo me dijo que Lesvy había fallecido en la noche del 3 de mayo”, recordó María del Socorro “N”, mamá de Jorge Luis González, quien enfrenta un proceso de juicio oral por feminicidio agravado.

Frente al Tribunal Colegiado de la Ciudad de México integrado por tres jueces, María del Socorro aseguró que cuando su hijo vivió con ella no le percibió adicciones a las drogas o problemas con el alcohol, pues nunca lo hizo frente a ella.

Resaltó que el imputado vivió siete años en su casa con su novia Patricia Itzel “N”, en una relación que calificó de normal porque no había agresiones ni insultos.

También refirió que su hijo trabajaba en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y su novia de ese entonces estudiaba psicología, con quien tenía una relación cordial y amable.

No obstante, dijo que el rompimiento de Jorge Luis y Patricia Itzel “N” fue porque cada uno decidió hacer sus cosas y fue en buenos términos, incluso se siguieron hablando.

En cuanto a la relación de su hijo con Lesvy Berlín Rivera Osorio, María del Socorro “N”, jubilada por la UNAM, dijo que se enteró dos meses antes de que encontraran a la joven de 22 años muerta en Ciudad Universitaria, con quien no tuvo convivencia.

En tanto, el papá del imputado, Arturo José Luis González, quien trabaja en la UNAM, dijo no haber convivido mucho con Lesvy y cuando su hijo lo visitaba en el trabajo acompañado por la hoy occisa no notó nada fuera de lo normal, ni vio una relación de violencia ni de maltrato.

“Yo los veía contentos y felices”, dijo y reconoció que su hijo lo buscaba en el trabajo para que le proporcionara apoyo económico, toda vez que el imputado laboraba con interinatos de dos o tres meses y el último fue en la Preparatoria 6, con salarios de entre cuatro o cinco mil pesos.

Sostuvo que Jorge Luis tuvo el trabajo formal en la Facultad de Ciencias, pero fue rescindido por faltas. La relación era buena, pues nunca se desentendió de él a pesar de no vivir juntos desde que el hoy imputado tuvo 10 años de edad.

Asimismo, reconoció que su hijo Jorge Luis le comentó el 3 de Mayo del 2017 que Lesvy no regresó al cuarto que rentaban. “Me habló al mediodía y me dijo que iba despertando y se da cuenta que no regresó Lesvy”, relató.

También dijo que el 2 de mayo, Jorge Arturo y Lesvy fueron a su trabajo, con un perro blanco sujetado con una cadena con agarradera de cuero.

Admitió que su hijo tuvo una relación anterior con Patricia Itzel, quien era una joven centrada, se veía bien la relación y nunca notó que Jorge Luis se drogaba, porque de haber sido así no le hubiera dado apoyo económico.

Con información de Notimex.

