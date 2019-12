Caso LeBarón: Familiares de detenidos pelean inocencia

Familiares de dos de los detenidos por su presunta participación en el homicidio de la familia LeBarón y Langford insisten en su inocencia y aseguran que no hay un tercer detenido como lo afirmó el subprocurador Alfredo Higuera Bernal.

Héctor Mario y Luis Manuel, son dos de los tres detenidos, presuntos culpables de participar en el asesinato de nueve integrantes de las familias LeBarón y Langford; este miércoles, familiares de los implicados se reunieron este miércoles con el fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche.

El fiscal dijo que la información que han recibido por parte de la federación ha sido mínima.

Fue el lunes pasado, tras la reunión con el presidente López Obrador que los LeBarón informaron respecto al número de detenidos.

La familia de Héctor Mario y Luis Manuel aseguran que los agentes que irrumpieron en su domicilio la mañana del domingo revisaron previamente la casa de su vecino Cipriano, otro de los presuntos detenidos.

Está apareciendo el señor Cipriano que lo tienen detenido junto con ellos, no es cierto, el señor Cipriano no se encuentra en México porque él está tramitando amparos para poder arrimarse, porque ya sabe que primero los encarcelan y luego los investigan – ¿entonces nada más son dos? – Son dos, el señor Cipriano no está y se lo aseguramos, él no está detenido”, respondió Patricia Hernández, hermana de los detenidos.