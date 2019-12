Procuraduría no filtró video de Karen Espíndola en bar, asegura Godoy

La procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, rechazó que la dependencia a su cargo haya filtrado el video donde se observa a Laura Karen Espíndola en un bar mientras se le consideraba desaparecida, y pidió no criminalizar a la joven en redes sociales porque lo importante es que está con vida.

Yo haría un llamado a la sociedad de que no debe hacer una campaña contra una mujer por esta situación y lo importante es que “como gobierno y sociedad debemos estar tranquilos porque no hubo una acción delictiva. Ya está en su casa y retomará su vida”, expresó en entrevista.

Luego de poner en operación el Sistema de Denuncia Digital, la funcionaria del gobierno capitalino afirmó que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no dejará de investigar todas las denuncias que se presenten por desaparición.

Nosotros no vamos a litigar en los medios, no filtramos los videos y no vamos a criminalizar”, respondió Godoy Ramos e insistió en que lo que se busca en estos casos es que la víctima aparezca con vida. “Eso se logró. Cerremos la carpeta”, apuntó.