Caso Jakelin Caal Maquin: ¿Por qué murió la niña guatemalteca custodiada por la Patrulla Fronteriza?

Sigue sin saberse por qué murió la niña guatemalteca Jakelin Caal Maquin, que pasó ocho horas bajo resguardo de la Patrulla Fronteriza.

El abogado de la familia niega, como aseguraron las autoridades estadounidenses, que la menor no haya comido ni tomado agua, previo a su detención.

“Antes de entrar en la custodia del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, y contrariamente a los informes de que Jakelin no había comido ni tomado agua durante varios días, Jakelin no llevaba días cruzando el desierto. El padre de Jakelin cuidó a Jakelin, se aseguró de que estuviera alimentada y tomara agua suficiente. Ella y su padre solicitaron asilo a la Patrulla Fronteriza tan pronto como cruzaron la frontera. No había sufrido de falta de agua ni de comida antes de acercarse a la frontera”, indicó Nery Gilberto Caal Cruz, padre de la niña a través de un migrante.

Desde la comunidad de San Antonio de Cortés, en Guatemala, la mamá de Jakelin y su familia no se explican qué sucedió con la menor de 7 años de edad.

“No se siente muy bien”, señaló Claudia Maquin, mamá de Jakelin.

“Pues no sé, la verdad es que la niña, lo que yo miraba que la niña, estaba tan contento por irse, ella oía que allá había mejor vida”, apuntó Domingo Caal, abuelo de Jakelin.

“Perder a un familiar y todo eso es complicado. A veces uno no quisiera aceptarlo, pero las cosas ya sucedieron, hay que resignarse y seguir adelante”, expuso José Manuel Caal, tío de Jakelin.

El médico forense firmó el acta de defunción que autoriza a las autoridades consulares de Guatemala iniciar el proceso de repatriación.

” Te puedo decir que sólo el informe de la autopsia va a decir la verdad”, apuntó Tekandi Paniagua, cónsul de Guatemala en Del Río, Texas.

Este sábado, decenas de personas protestaron en el cruce internacional Santa Fe en El Paso, Texas, por la muerte de Jakelin.

“Y nosotros nos preguntamos cuántas más Jakelin vamos a tener”, dijo Gabriela Castañeda, de Red Fronteriza para los Derechos Humanos.

“Insistimos que tiene que darse una investigación independiente, transparente y rápida que presente resultado en cómo murió Jakelin desde el momento que fue arrestada, detenida y transferida al hospital en El Paso, hay siete, ocho horas sin explicarse que pasó”, dijo Fernando García, de Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

Una comisión del Congreso estadounidense viajará este martes al centro al que fue trasladada la niña guatemalteca.

Con información de En Punto.

LLH