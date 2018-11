Autoridades conocían la situación de inseguridad en Iguala, dice la CNDH

José Trinidad Larrieta, titular de la Oficina especial para el caso Iguala, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), destacó este jueves que los análisis que hizo la comisión respecto a las investigaciones sobre el caso Iguala revelaron una actuación del Grupo de Coordinación Guerrero, donde se discutían las cuestiones de seguridad en el estado.

En entrevista en “Las noticias con Karla Iberia Sánchez”, José Trinidad Larrieta destacó que el Grupo de Coordinación Guerrero estaba presidido por el gobernador del estado y estaban representadas las dependencias federales y estatales.

Agregó que justamente ahí se llegó a discutir el tema de José Luis Abarca y de la situación que prevalecía en Iguala y de los indicios que existían de la relación del entonces alcalde de Iguala y su familia con la delincuencia organizada.

Aquel día todas esas dependencias que estaban representadas ahí, el día de los hechos, teniendo ese precedente, aun en ese supuesto, dejaron actuar a la Policía de Iguala, de la cual ya tenían esas referencias negativas, y no actuó la Policía estatal, sí actuó, pero tirando balazos en contra de los normalistas, ahí en Juan N. Álvarez y Periférico, no actuó la Policía Federal, no actuó la Procuraduría General de la República”, dijo.