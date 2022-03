SCJN presenta nuevo proyecto sobre caso Gertz Manero; propone libertad para Alejandra Cuevas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un nuevo proyecto relacionado al caso del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, bajo los amparos en revisión 540 y 541 ambos de 2021.

El proyecto, presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, propone la concesión del amparo liso y llano a las inculpadas en ambas causas, Laura Morán y Alejandra Cuevas, y sugiere ordenar su inmediata libertad.

El proyecto, publicados la tarde de este martes, 22 de marzo de 2022, consideraron que las inculpadas fueron consideradas presuntas responsables del homicidio del señor Federico Gertz, hermano del fiscal General de la República. La acusación asegura que las mujeres fueron negligentes en su cuidado cuando les correspondía desempeñarlo con toda diligencia para evitar su muerte.

El proyecto destaca que en el caso de la señora Alejandra Cuevas se utilizó una figura inexistente en la legislación penal: la de garante accesoria.

La SCJN indicó que “de acuerdo con la Constitución, no hay delito sin ley”. Por tanto, el proyecto afirma que la inexistencia de la figura basta para eliminar cualquier responsabilidad de la señora Alejandra Cuevas en la muerte del señor Federico Gertz, una persona de avanzada edad y con distintos padecimientos de salud.

En el caso de la señora Laura Morán, el proyecto identifica que el deber de cuidado que se le impuso excede el límite de lo razonable. No es posible esperar que una mujer sin conocimientos especializados y en franca situación de vulnerabilidad – pues tenía 88 años- se condujera como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona gravemente enferma. Es lógico, por tanto, que no puede ser responsabilizada por un resultado -la muerte de su pareja sentimental de 50 años- que razonablemente no podía evitar.

