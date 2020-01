AMLO pide a EEUU informar quiénes están involucrados con García Luna

Tras encabezar la reunión del gabinete de seguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no descarta analizar la viabilidad de despenalizar el consumo de algunos estupefacientes, como la marihuana, pero antes, dijo, se tienen que desarrollar 4 pasos que implican mejorar las condiciones económicas y sociales de la población, desarrollar acciones de inteligencia en materia de seguridad, completar la integración de la Guardia Nacional, y no permitir la vinculación de la delincuencia con la autoridad.

Te recomendamos: No habrá un García Luna en gobierno de AMLO, asegura Durazo

Hizo un llamado, con respeto a la soberanía de los Estados Unidos, dijo, para que en ese país se investigue a fondo la causa judicial que llevan a cabo en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Apuntó que se debe aclarar quiénes pudieron estar involucrados en México y en Estados Unidos, en acciones presuntamente ilegales relativas a este caso, entre ellas, el operativo “Rápido y furioso”, por el cual se introdujeron armas a nuestro país que fueron usadas por el crimen organizado.

“Es un operativo de los sótanos, subterráneo, que afectó mucho porque estamos hablando de la pérdida de vidas humanas. Y ¿no hay responsables, o los responsables nada más están aquí, de este lado? ¿quién autorizó eso allá? ¿quiénes fueron los responsables? ya, nada de estar administrando la información. A ver, detengo a un delincuente, le sacó la sopa y nada más castigo o doy a conocer lo que conviene, lo que no conviene a mi estrategia, a mi política no. Eso no queremos que siga sucediendo, queremos que sea parejo”, refirió Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.