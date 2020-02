Feminicidio de Fátima alerta sobre protocolos de seguridad en escuelas; no se aplican

Lo ocurrido a Fátima también ha puesto en la mira las medidas de seguridad en las escuelas durante la salida de los niños; existe un protocolo, pero no lo aplican.

Óscar lleva vendiendo dulces por más de 20 años afuera de la Primaria Revolución, localizada sobre avenida Arcos de Belén, en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

También se encarga de vigilar a los niños cuyos padres por alguna circunstancia llegan tarde a recogerlos a la salida del turno matutino.

A las 2:30 de la tarde, mientras los menores buscan entre la multitud a sus padres, algunos profesores permanecen observando desde la puerta.

Yo se lo he dicho al maestro que salen así. Y hay niños chiquitos que luego sí los he metido porque me da pendiente y con esto pues peor”, dijo la señora Virginia.