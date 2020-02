En caso Fátima hubo errores y negligencia de instituciones: CDH-CDMX

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, advirtió que en el caso de Fátima, la niña de siete años que fue sustraída y asesinada, hubo errores y negligencia de instituciones encargadas de dar protección a los menores de edad.

En entrevista, expuso que la Comisión está documentando el caso para presentar la recomendación que deriva de la queja a las instancias que fallaron en la localización de la menor de edad que fue sustraída de la escuela y días después su cuerpo fue localizado.

Explicó que los errores y la negligencia iniciaron desde que la sacan de la escuela, donde falla el protocolo por una omisión grave, ya que el Estado es el responsable de los alumnos mientras están en los planteles educativos.

También el no levantar la Alerta Amber por su desaparición con el debido proceso del protocolo que estable hacerlo en forma inmediata y doblar esfuerzos para ello, error que fue determinante en lo que sucedió a Fátima.

Ramírez Hernández añadió que otro error es la deficiencia del caso es la forma en que se articulan la Comisión de Búsqueda con la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la ciudad.

“Estamos hablando de cómo hay un problema de coordinación institucional que no permite que ante escenarios como éste se activen todas las instituciones para la localización. El estado debió haber hecho el doble reforzamiento por ser una menor”, declaró.

Señaló que la recomendación que hará la Comisión local incluye a todas las instancias involucradas, porque en este caso hay una red de instancias que tienen qué ver con la protección a menores que fallaron.

“Están los protocolos, están las sensibilizaciones, y ¿qué es lo que provoca que sigan sucediendo las cosas? Desde mi punto de vista es que mientras haya un patrón de impunidad no van a cambiar; el patrón de impunidad es que: eres omiso, no haces las cosas y no te pasa nada”, apuntó.

Al término de la sesión solemne con motivo de la entrega de la Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas en el Congreso capitalino, expuso que mientras exista impunidad no cambiará la violencia de género y los feminicidios.

Refirió que los feminicidios infantiles “que ya venían reportándose a nivel nacional, del 2015 al 2019, se duplicaron; en 2015 había alrededor de 50 y estamos llegando a casi un centenar en 2019. Sin contar las carpetas de homicidios a niños que son de mayor volumen”, además de que hay un cálculo de que por cada 10 feminicidios de adultos uno es de niña o niño.

“Esto nos coloca en un gran pendiente de cómo verdaderamente está funcionando el sistema de protección de menores, donde hay instituciones, leyes, y todavía no logran articular un verdadero sistema de protección”, añadió.

