Caso Evelyn: joven denuncia abuso sexual de policías de Guanajuato

Las recientes protestas de feministas en León, Guanajuato, tienen un origen. Y es el caso Evelyn.

El pasado viernes 14 de agosto, Evelyn salió con unos amigos a divertirse a un bar de la ciudad.

Después de convivir, ella y sus amigos fueron a cenar tacos, en un puesto ubicado cerca de la caseta de policía del Templo Expiatorio.

Evelyn decidió esperar a sus amigos dentro del automóvil, porque se sentía mareada.

La joven relató en redes sociales que cuando se encontraba sola, los policías de la caseta se le acercaron supuestamente para una revisión de rutina. Le pidieron que se quitara la ropa para asegurarse de que la joven no traía drogas.

Evelyn relató que uno de los policías comenzó a tocarla y hacerle preguntas incómodas.

“La tocaron en sus parte íntimas, entonces hace una denuncia pública en redes, no sé si la quería obligar o, cómo se lo dijo, pero que te lo diga una autoridad, nada más el hecho de haberlo propuesto ya configura parte de esta tortura sexual”, contó Patricia, amiga de Evelyn.

La joven dijo que a pesar de que había más policías, ninguno la auxilió o trató de impedir que fuera abusada.

“Tuvo no solamente agresión si no violencia sexual. Toqueteos que entran en el marco del abuso sexual, el tema de agresión verbal y física por parte de la policías en esta detención”, explicó Verónica de la Cruz, directora del Centro Las Libres.

Después, los policías se retiraron.

La joven denunció la agresión sexual en su contra.

La Secretaría de Seguridad Pública de León, informó que Asuntos Internos inició una investigación contra los elementos de la policía que pudieron estar implicados, a los cuales ya se identificó y cuyas bitácoras y radios están siendo analizados para ver si estaban en el lugar de los hechos.

“De manera oficiosa también iniciamos la investigación y un procedimiento ante la Secretarías Técnica de la Comisión de Honor y justicia, los elementos, no solo los que directa o indirectamente después participaron, esto es después de que sucedió el hechos los tenemos separados y sujetos a la investigación”, explicó Mario Alberto Rodriguez, subsecretario de Seguridad Pública de León.

La Fiscalía de Guanajuato, investiga el presunto abuso sexual de una joven por parte de policías municipales de la ciudad de León… Pero, a 10 días de la agresión aún no hay avances en la investigación y tampoco se conoce la identidad de los elementos de seguridad presuntamente responsables.

El sábado pasado decenas de mujeres y grupos feministas salieron a las calles de León para exigir justicia por Evelyn, sin embargo fueron reprimidas por los policías y detenidas con violencia 22 mujeres y un hombre.

También fueron violentadas 4 reporteras quienes presentaron una denuncia por el delito de lesiones y abuso de autoridad.

“Estaban cubriendo la manifestación y de manera particular documentando las detenciones arbitrarias el uso de la fuerza pública, el abuso de poder son agredidas no solamente esposadas si no agredidas físicamente”, dijo Verónica de la Cruz.