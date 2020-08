Caso Lozoya no es cacería de brujas, señala Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

“No estoy de acuerdo que el caso Lozoya sea una cacería de brujas, de ninguna manera, hubo un acto de sobornos, que claro que tiene que establecer el juez, pero lo que muestra pues son actos de corrupción sumamente graves y además asociados en particular a la reforma energética que a mí me parece pues un tema sumamente grave, más otras cosas que están saliendo y que ahí pues el juez tiene que dictaminarlo, entonces yo no veo en ningún momento ningún tipo de cacería de brujas”, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.