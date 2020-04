Abogado de Emilio Lozoya desconoce si le fue negada la fianza en España

Javier Coello Trejo, abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, afirmó desconocer que a su cliente le hayan negado la libertad bajo fianza debido a un “inminente riesgo de fuga”, como han indicado este martes algunos medios sobre quien detentara dicho cargo en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En declaraciones a Notimex, Coello explicó que los tribunales siguen cerrados en España. Debido a ello, consideró que es improcedente este tipo de veredicto judicial, ya que no hay audiencias debido a la contingencia por la pandemia de coronavirus.

Por otra parte, indicó que su defensoría en España, que recae en el jurista Baltasar Garzón, tampoco ha confirmado estas versiones, pues éste acaba de ser dado de alta después de haber contraído COVID-19.

“No lo creo porque no hay tribunales en España. Puede ser una volada. Desde que salió del hospital Garzón no he podido comunicarme con él. Pero si me lo llega a chatear, ojalá lo localice para saber”.

“Para que digo mentiras, no entiendo, debieron solicitar una caución y para eso primero debió haber una audiencia, pero hay que checarlo para saber qué pasó”, indicó el abogado de Lozoya, quien es acusado en México de corrupción y lavado de dinero, principalmente.

Con información de Notimex.

