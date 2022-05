Unificarán periciales del caso Debanhi; de ser necesario se exhumará cuerpo: Fiscalía de NL

De ser necesario, se realizará la exhumación del cuerpo de Debanhi Escobar, para determinar la causa de su muerte a través de una segunda autopsia, indicó en conferencia de prensa la fiscal Especializada en Feminicidios de Nuevo León, Griselda Núñez.

Sin embargo, precisó, que primero se analizarán todos los elementos técnicos y científico forenses que serán revisados este fin de semana por peritos internacionales, federales y de la Ciudad de México.

Griselda Núñez aclaró que existe, hasta el momento, una sola necropsia de la cual derivan los dos primeros peritajes que tratarán de homologar.

Para realizar este trabajo, Griselda Núñez viajará a la Ciudad de México y se espera tener nueva información la próxima semana.

Confirmó que este jueves se enviaron en cadena de custodia los videos y grabaciones de llamadas, a la Ciudad de México, que serán analizados también el fin de semana.

Se trata de información de 15 cámaras, en las cuales, hasta el momento, sólo se ha visto a Debanhi y a nadie más junto a ella, mencionó la fiscal.

Griselda Núñez agregó que, hasta el momento, no hay detenidos.

Por otro lado, en entrevista por separado, Mario Escobar, el padre de Debanhi, destacó que con esta nueva investigación interinstitucional espera que se puedan encontrar a los responsables.

“No se va a corregir que me entreguen a Debanhi nuevamente, ya me la mataron, ahora hay que buscar a los presuntos, esa es la palabra correcta, los presuntos responsables a partir de los dictámenes de las personas especializadas, un grupo enorme que va a trabajar en eso, gente preparada que es correcta, que no va a decir ninguna mentira”, destacó Mario Escobar, padre de Debanhi.