Caso Debanhi Escobar: Se analizan más de 600 horas de filmación de las cámaras del motel Nueva Castilla

Todas las líneas de investigación sobre la muerte de Debanhi Escobar continúan abiertas para determinar las causas por las que su cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna, 13 días después haber iniciado su búsqueda en el mismo lugar.

La fiscal especializada en feminicidios de Nuevo León, Griselda Núñez, dijo en entrevista que se analizan minuto a minuto 624 horas de filmación de las dos cámaras del motel Nueva Castilla, donde se le vio por última vez y posteriormente fue encontrado su cuerpo.

Respecto a un probable abuso sexual así respondió:

“Los casos de abuso sexual no necesariamente dejan huellas en el cuerpo para que sean determinados, la ausencia de alguna marca en el cuerpo no implica que no haya tenido un abuso sexual, se está investigando a través de testimonios y videos”, apuntó la fiscal Griselda Nuñez.