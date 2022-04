Caso Debanhi Escobar, rodeado de incógnitas que consternan a México

Las protestas en diferentes lugares de México constataron la indignación y consternación por el caso de Debanhi Escobar, hallada sin vida dentro de la cisterna de agua del motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León, tras casi dos semanas desaparecida.

La noche del 9 de abril Debanhi acudió a una fiesta de la que varias amigas se fueron pero ella se subió en un taxi, del que descendió en la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo. El conductor tomó una fotografía de la joven en la carretera que se volvió viral.

En días recientes las autoridades recabaron imágenes de las cámaras de los hoteles y empresas ubicadas en la zona y en uno de estos documentos gráficos, indicó Mario Escobar, padre de la joven, se ve como el conductor extiende la mano para tocarla, por lo que el padre deduce que ella, tratando de huir del acoso, se bajó del vehículo.

El padre de Debanhi dijo también que ya no confía en el fiscal especializado en personas desaparecidas el estado, Rodolfo Salinas, puesto que él le pidió que se retirara de la zona donde estuvieron todos los días haciendo indagatorias para darle más información y poco después le llamó para decirle que habían encontrado allí un cuerpo.

Entre las muchas dudas mencionadas en redes sociales y por parte de la familia están cómo pudo aparecer el cuerpo en un lugar que ya se había presuntamente revisado anteriormente, por qué los padres de Debanhi no tuvieron acceso a las imágenes del motel, por qué el conductor que trasladó a la joven está en libertad y qué está pasando en Nuevo León, donde se vive una ola de desapariciones de mujeres jóvenes y adolescentes.

La madrugada de este viernes, 13 días después de la búsqueda incansable de Debanhi Escobar, su propio padre, Mario Escobar, confirmó que su hija, de 18 años de edad, fue encontrada sin vida dentro de una cisterna de cuatro metros de profundidad, del motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León.

“Mi hija esta muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, ellos no hicieron su trabajo y exijo justicia en ese aspecto, exijo que se aclare por qué desapareció Debanhi”, declaró Mario Escobar, padre de Debanhi.