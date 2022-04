Caso Debanhi Escobar: Línea del tiempo explica últimas actividades antes de su desaparición

Entre la información que ha dado a conocer la Fiscalía de Nuevo León y las declaraciones de los testigos y lo que han compartido con los medios, a una semana del hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, finalmente se tiene una cronología de lo ocurrido la noche del viernes 8 y la madrugada del 9 de abril.

De acuerdo con la línea de tiempo establecida por la Fiscalía de Nuevo León, Debanhi Escobar salió de su casa a las 11 de la noche del viernes 8 de abril, para ir a una fiesta en San Nicolás junto con una amiga suya, Sarahí, y otra joven a la que conoció ese día, de nombre Ivonne.

Cerca de las 11 y media de la noche llegaron, a bordo de un taxi de aplicación, a una tienda de conveniencia para comprar alcohol y volvieron a la reunión, para ir a una segunda fiesta. Esto lo corroboraron las jóvenes que el miércoles fueron entrevistadas por Televisa Monterrey.

“Nos subimos y nos dirigimos a una segunda ubicación, pero realmente en la segunda ubicación no había nadie”, dijo Ivonne. “Ahí ella se baja, su amiga nunca le responde. Dice que, no pues no me contestó pero tengo otra fiesta, dice que es unas quintas”, señaló Sarahí.

Del punto se dirigen a una zona de quintas, en la colonia Nueva Castilla, en Escobedo, en el taxi de aplicación conducido por Juan David Cuéllar.

“Yo le pregunto a qué hora terminas de trabajar, me comenta que a las 6 y le digo ¿crees que me puedas pasar tu número para pedirle, o sea que tú vengas por nosotras”, dijo Ivonne.

Acuden a otra fiesta, que había finalizado, y después, en la misma calle, llegan a otra reunión en la llamada Quinta El Diamante, cerca de la 01:20 de la mañana del sábado 9 de abril. En un video distribuido por la Fiscalía se ve que ingresan al lugar junto con otros jóvenes. Según las declaraciones de las amigas, entraron al sitio 10 minutos después porque no conocían al anfitrión, incluso se ve a Debanhi caminando por una banqueta para dirigirse a otras personas. En esta quinta permanecieron hasta después de las 3 de la mañana, cuando notaron que Debanhi comenzaba a inquietarse.

“Ella corre hacia el baño de hombres, se mete y no quiere salir, se pone necia diciendo que la dejemos en paz, que no le importa, ella sola sale corriendo hacia a la alberca y como que quiere tirarse, me empieza a manotear y me empieza a gritar. Ella todo el tiempo estuvo con la botella, se la quitábamos y la volvía a agarrar”, destacó Sarahí.

En algún momento de la noche se ve a la joven en la misma zona exterior de la quinta corriendo, golpeando y manoteando a un muchacho. Otros jóvenes también aparecen en la escena.

“Otro chavo de la bolita la intenta calmar, de aquí empiezan a discutir. Intento calmarla y se la corriendo afuera de la quinta y allá vamos todos atrás de ella; afuera el mismo chavo que la intenta calmar, lo mordió, lo golpeó”, recordó Sarahí.

La Fiscalía estatal mostró los mensajes que Ivonne envió al taxista Juan David alrededor de las 3.30 de la mañana para que recoja a Debanhi debido a que, declararon, se encontraba alcoholizada.

Juan David llegó al servicio a las 3 de la mañana con 54 minutos.

“Ella se puso a manotear que no quería que nos fuéramos con ella, corrió hacia el didi, se subió y azotó la puerta, me acerco con el vehículo y le digo al chofer, vamos a estar viendo el recorrido verdad, dijo a ok, sí”, comentó Sarahí. “Se subió en la parte de atrás, ella me dice que me pare en la camioneta blanca, empieza a llorar. ¿Qué distancia hay de la quinta a donde te mueves? 20, 30 metros me dice que le puedo prestar el cable del celular, le digo que sí, en el momento en que yo hago este movimiento, se lo voy a pasar ella se brinca hacia la parte de adelante, entonces yo nada más retiro la mano, espero que se acomode y se lo paso, entonces ella lo conecta y empieza a moverle al celular. ¿Está la luz del auto encendida? sí yo la enciendo por seguridad, verdad, para que ya conectado el celular, se acomodara todo”, detalló Juan David Cuéllar, taxista.

En otro video se observa a Debanhi en el asiento del copiloto a las 4 de la mañana con 18 minutos; Juan David declaró a la Fiscalía estatal, de ese momento, que la joven tenia un comportamiento agresivo. después, según la conversación entre Juan David y una de las amigas, él advierte que no puede llevarla a casa porque no tiene la dirección correcta y porque descendió de la unidad voluntariamente, a las 4.26 de la madrugada, toma la fotografía de Debanhi.

“Se bajó y no quiere irse. yo nada más te aviso para que sepas, se bajó no quiso que la llevara, me empezó a manotear, estaba muy agresiva, le dije que me pasara el número de su mamá y no quiso; yo no la puedo subir a la fuerza, porque me pueden acusar de que la estoy secuestrando, anda grave, no vaya a hacer una locura”, apuntó Juan David Cuéllar, taxista.

Este jueves, Juan David narró a Televisa Monterrey cómo fue su interacción con Debanhi cuando ella decidió dejar el servicio.

“Se baja sobre la lateral de la carretera Laredo y empieza a ir los carros así yo me quedé ahí un minuto, después veo que se brinca al camellón este de alta velocidad, yo seguía estacionado alrededor de tres minutos a ver si ella se arrepiente, si ve que pues nadie le da rate y pues yo la llevo a su casa igual, pero al ya no ver reacción de ella ni nada, yo me retiro”, apuntó Juan David Cuéllar, conductor por aplicación. “En el lapso de esos tres minutos, yo le comunico a un amigo y a las amigas después también de que me está pasando esta situación y le tomo la foto. La primera es la de la parte de abajo, que está sobre la lateral de la carretera Laredo, y la segunda es donde está en el camellón”, detalló Juan David Cuéllar, conductor por aplicación.

El joven sostuvo que nunca hubo elementos de una interacción sexual.

“Ella hablaba de que sus papás son abogados, hablaba mucho de 30 mil pesos, confundía la conversación, en ningún momento me quise pasar con ella o la quise acosar, igual ella en ningún momento me dijo alguna cosa así, insinuación o algo”, apuntó Juan David Cuellar, conductor por aplicación.

La Fiscalía estatal completa su línea de tiempo mostrando los videos de cuando se asoma a la empresa de transporte Alcosa, a las cuatro y media de la mañana; cuando se observa corriendo junto a la puerta de cristal de un restaurante fuera de servicio, tres minutos más tarde y dos minutos después se le ve nuevamente corriendo cerca de la caseta de vigilancia del motel Nueva Castilla.

En otro instante del video registrado por la cámara del restaurante, vuelve a asomarse y se queda en un rincón unos 20 minutos donde, según la fiscalía, nadie la sigue o se acerca.

A las 4.54 de la mañana Debanhi camina aproximadamente 11 metros, en forma paralela a la barda del motel, en el mismo sentido en que se encuentran orientadas la alberca y la cisterna de cuatro metros de profundidad y 90 centímetros de altura de agua donde fue encontrada sin vida el pasado 21 de abril. Dentro de la cisterna, conectada con la contigua de forma subterránea, estaban sus pertenencias y su celular.

“La causa de muerte es una contusión profunda de cráneo. Se están haciendo diligencias que deben ser sostenida por la ciencia hasta el momento no tenemos una conclusión o dictamen que establezca cómo sucedió este golpe; el golpe es en la región frontal de la cabeza”, dijo Griselda Núñez, fiscal de Feminicidios y Delitos contra Mujeres de Nuevo León.

Griselda Núñez, la fiscal especializada en Feminicidios y Delitos contra las mujeres fue designada por la Fiscalía estatal para ser única vocera del caso Debanhi. En la conferencia del miércoles, se anunció el cese de Rodolfo Salinas, de la Fiscalía de Búsqueda de Personas, y de Javier Caballero de la Fiscalía Especializada en antisecuestros, por presunta omisión y negligencia en las indagatorias.

“Nosotros nos comprometemos a hacerlo con profesionalismo y total transparencia. Si hay alguna imputación a alguna persona lo vamos a hacer pero si no hay elemento de prueba, no podemos hacer o tener chivos expiatorios para dar en cierta forma una respuesta con eso a la sociedad, es una situación indebida e injusta”, dijo Gustavo Guerrero, fiscal general de Nuevo León.

Con información de Televisa Monterrey.

LLH