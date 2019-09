Ángel Aguirre y excolaboradores ampliarán declaración por caso Ayotzinapa

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y un grupo de excolaboradores, ampliarán ante la Fiscalía General de la República (FGR) su declaración por el caso Ayotzinapa.

Ángel Aguirre, Iñaki Blanco, exprocurador de Justicia, y el exsecretario de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, se presentarán ante la FGR para ampliar sus declaraciones ministeriales por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El exgobernador guerrerense y sus excolaboradores se reunieron con los padres de familia de los jóvenes desaparecidos y con el subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, en la Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa nos reunimos con el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ex procurador, Iñaki Blanco, ex secretario de gobierno, Jesús Mtz Garnelo y ex titular de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez. pic.twitter.com/aWKlei0TRH

— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 17, 2019