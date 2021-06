Al menos 300 casillas electorales podrían no instalarse en todo el país: INE

El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo, informó que este domingo, en las elecciones 2021, podrían dejarse de instalar unas 300 casillas en todo el país.

Por ejemplo, en el municipio de Aguililla, en Michoacán, no se instalarán las 3 casillas que corresponderían a ese municipio. En entrevista, el funcionario electoral explicó.

“No es posible instalar casillas si no me equivoco, 3 casillas incluso los accesos carreteros están bloqueados entonces hasta físicamente es difícil pasar con estos paquetes, ahí se decidió incluso no solamente porque no se puede llegar sino por cuestiones de seguridad , no exponer a nadie, de las originalmente previstas, 162 mil 804, alrededor de tres centenas, unas 300, podrían estarse cancelando… 0.002% de todas las previstas, y esto siempre ha sucedido en todos los procesos electorales… No pone en riesgo la elección es muy marginal”, dijo Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE.